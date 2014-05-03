Son üç ayda 60 kadın öldürüldü

Türkiye’nin kronik bir problemi haline gelen kadına yönelik şiddet, 2014’ün ilk üç ayında da yüksek boyutlara ulaştı.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın açıkladığı bilgilere göre ilk üç ayda 60 kadın öldürüldü, 13 kadına tecavüz edildi, 145 kadın şiddet gördü ve 12 kadın da tacize uğradı. Mart Ayı Kadının Durumu Raporu’na ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Nazlıaka, “Bianet’in derlediği verilere göre kadınların yüzde 25’i boşanmak istedikleri için öldürüldü. Yüzde 20,8’i çıkarttıkları koruma tedbir kararlarına rağmen öldürüldü. Cinayetlerden ikisi adliye binalarında gerçekleşti. Kadınların yüzde 58,3’ünü eşleri öldürdü. Yine mart ayında Adana, Urfa ve Çorum’da eşlerinden sistematik şiddet gören üç kadın intihar girişiminde bulundu. Aralarından birinin beşinci intihar girişimiydi. Diğer ikisi kocalarınca darp edilmelerinin hemen ardından intihara teşebbüs etti.” ifadelerini kullandı. Uluslararası Çocuk Merkezi’ne göre Türkiye’de Ocak 2010 ile Kasım 2013 arasında 377 çocuğun cinsel istismara uğradığını açıklayan Nazlıaka, “Her üç evlilikten birini çocuk evliliği oluşturuyor. 12-17 yaşlarında 1 milyon 649 bin çocuk cezaevinde. Birleşmiş Milletler Yoksulluk Endeksi’ne göre, yoksul çocuk sayısı yaklaşık 6 milyon, Çocuk İşgücü Araştırması’na göre 6-14 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısı 1,07 milyon. Çalışan çocukların yüzde 50’si eğitimlerini sürdürmek istedikleri halde eğitim hakkından yoksun olup okula gidemiyor.” bilgisini veriyor. 2014’ün ilk dört ayında 13 küçük çocuğun ölü olarak bulunduğuna işaret eden Nazlıaka, ‘Çığlık atmayı öğretin’ tavsiyesinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın ‘akıl ve vicdan tutulması’ içinde olduğunu iddia etti.