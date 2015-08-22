Son üç ayda 218 kişi boğularak yaşamını yitirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk 4 ayında toplam 46 kişi boğuldu. Ocak ayında 3, Şubat'da 7, Mart'ta 8, Nisan'da 28 kişi boğularak hayatını kaybetti. Nisan'daki 28 boğulmanın 23'ü Şanlıurfa'da yaşandı. Vakalar havaların ısınmasıyla birlikte arttı. Ülke genelinde Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında, akarsu, gölet, baraj, su kanalı ve denizlerde 218 kişi boğularak hayatını kaybetti. Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarında en çok boğulma olayı İstanbul (27), Mersin (21) ve Adana'da (18) yaşandı. En çok boğulma olayının yaşandığı ilk 5 il arasında Antalya (17) ve Hatay da (16) bulunuyor.

Emniyet tedbirlerini arttırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Celal Özcan, Haziran ayında tüm illere genel müdürlük imzasıyla boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için uyarıcı bir yazı gönderildiğini, il emniyet müdürlüklerinin bu yönde çalışma yapmasının istendiğini söyledi.

Özcan, emniyetin, belediyelerden, halka açık plajların ve buralardaki iş yerlerinin denetlenmesini, uyarı levhalarının kontrol edilmesini ve eksik varsa tamamlanmasını, cankurtaran hizmetleri gibi sorumluluklarını yerine getirilmesini istediğini ifade ederek, boğulma vakalarının önüne geçmek için sivil toplum kuruluşları, AFAD, belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleriyle ortak çalışma da yürütüldüğünü bildirdi.

7 adet kamu spotu ve 9 bin 661 adet afiş ile uyarı yapıldı

Uyarılar için muhtarlarla görüşmeler yapıldığını, müftülüklerle de görüşülerek bu uyarıların camilerde halka duyurulmasını sağladıklarını belirten Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Özcan, "Toplum destekli projeler geliştirerek çocuk ve gençler için yüzme kursları ve yaz kampları düzenlendi" dedi.

Uyarı materyallerinin yerel basında yayınlanmasının sağlandığını belirten Özcan, "Emniyet yoğun çalışma yaptı, 7 adet kamu spotu hazırlandı, 9 bin 661 adet afiş bastırılarak asılması sağlandı, 161 bin civarında el broşürü dağıtıldı. Vatandaşların katılımıyla 880 toplantı düzenlendi. Çalışmalar neticesinde toplam 246 bin kişiyle doğrudan temas kurularak iletişime geçilmiştir. Sahillerdeki uygunsuz olan iş yerlerine idari yaptırımlar düzenlendi" bilgisini verdi.