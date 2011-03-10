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Dünya

'Son tutuklamalar çok soru doğurdu'

AB’nin Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini, gazetecilerin Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasını değerlendirdi.

10 Mart 2011 02:00

T24 - AB ülkelerinden 18 büyükelçiyle birlikte Mardin’i ziyaret eden AB’nin Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini, gazetecilerin Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasını değerlendirdi. 

Pierini, “kafalarında çok sayıda sorunun doğduğunu, bu konuda hükümetle yapılan konuşmalarda konunun Terörle Mücadele Yasası’na geldiğini” belirterek, “Biz kişilerle değil ilkelerle ilgileniyoruz” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alşan haber şöyle:

Son tutuklamalar çok soru doğurduPierini, şunları söyledi: “Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz hafta cuma günü AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stephan Füle ile bir araya geldi. Bu 3 saat süren görüşmenin 1,5 saatinde bu konu konuşuldu. Bu konuya oldukça fazla önem veriyoruz ve hükümete de bu konuyla ilgili çok sayıda soru ilettik. Kısa sürede de yanıt bekliyoruz. Bazı yazarlar sessiz davrandığımız için bizi 3 maymuna benzetiyor. Biz ‘megafon diplomasisi’ yapmak yerine, hükümet ile çeşitli temaslarda bulunmayı tercih ediyoruz. Söz konusu gözaltılar elbette İlerleme Raporu’nda yer alacak. Rapor ekimde yayınlanıyor ancak biz İlerleme Raporu’nu beklemeyeceğiz. Hükümetten bir iki hafta içinde alacağımız yanıtlara göre bir yol haritası çizeceğiz. Türkiye’de gazetecilerin büyük bölümü Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alınıyor. Bu bir an önce çözülmesi gereken bir sorundur. Ancak anlamaya çalışıyoruz. Bunlar kaza mı yoksa bir trend mi?”


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