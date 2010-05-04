T24 - Siyasi partiler hakkında kapatma davası açılmasını TBMM'nin iznine bağlayan ve siyasi yasakların 5 yıldan 3 yıla indirilmesini öngören Anayasa değişikliğine desteğin 330 olan referandum barajının altında kalarak reddedilmesinin AKP'de yarattığı fire tartışması tuhaf bir iddiayı da gündeme getirdi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da oturduğu evin sahibi de olan Ankara Milletvekili Faruk Koca'nın yazdığı "AKP'nin fire listesi"nde adı bulunan Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen "Başbakan yalakalığı" ifadesini kullandı. Ancak Tüzmen'in, "Başbakan uçurumdan atlarsa arkasından atlamayı" bir "Türk töresi" ilan etmesi şaşkınlık yarattı.

Muhalefetle birlikte Anayasa değişikliği paketinin 8. maddesine destek vermeyen AKP'lileri içerdiği tahmin edilen Faruk Koca'nın listesinde adı bulunanlardan AKP Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen AKP grup toplantısında gelişinde gazetecilere konuşurken, listenin yer aldığı fotoğraf için şunları söyledi:

"O gerçek bir fotoğraf ise ve o liste yemeğe ya da parti davetine çağırılacaklar listesi değilse biz bunun hesabını sorarız. Başbakan yalakalığına soyunuluyorsa, liste yapılıyorsa bunun hesabını sorarız. Hiç kimse yalakalık yapmaya çalışarak başkalarını karalamasın."

Tüzmen, Koca ile henüz görüşmediğini, ancak grup toplantısında bu listenin hesabını soracağını söyledi.







Son Türk töresi: Başbakan'la birlikte uçurumdan atlamak







"Başbakan yalakalığı" ifadesini kullanmasına karşın Tüzmen'in "Başbakan'ın arkasından atlarız" sözleri de dikkat çekti. Tüzmen şöyle konuştu:

“Ben içerde konuşurum tartışırım. Ama bunu siz duymazsınız. İçeride ne karar verilirse ona uyarız. Başbakan uçurumdan atlıyorsa, bize yakışan onun arkasından atlamaktır. Karar doğrudur yanlıştır önemli değil, Türk töresi böyle gerektirir.”