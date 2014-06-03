'Son TOMA bükücü' Onurcan Taşdemir: Anlık gelişen bir olaydı

Adana’da 31 Mayıs günü yapılan Gezi’nin birinci yıl yürüyüşüne polis müdahale ettiği sırada, TOMA’nın üzerine çıkarak suyu polise yöneltmeye çalışan Onurcan Taşdemir sosyal medyada bir hayli ilgi gördü. Gözaltına alındıktan sonra Adliye çıkışında, “Diren TOMA Onurcan geliyor” sloganlarıyla karşılanan ve sosyal medyada, “Son TOMA bükücü” olarak anılan Taşdemir, olayın anlık geliştiğini söyleyerek “Berkin’in, Ethem’in öldürülmesi, Soma’daki iş cinayetleri ve o gün yaşanan polis terörü, halka yönelik şiddet ile üç TOMA’nın arasında kalması”yla TOMA’nın üzerine çıkmaya karar verdiğini söyledi.

Evrensel gazetesinden Volkan Pekal'in sorularını yanıtladı.

‘Anlık gelişen bir olaydı ama’

Herkesin “TOMA’ya çıkmaya nasıl cesaret ettin?” sorusuyla karşılaştığını söyleyen Taşdemir, “Aslında o, anlık gelişen bir şeydi” dedikten sonra nedenlerini sıralıyor: “Berkin’in, Ethem’in öldürülmesi, Soma’daki iş cinayetleri ve o gün yaşanan polis terörü, halka yönelik şiddet…” Son olarak polisin arkadaşlarına müdahalesinin yarattığı öfke ve üç TOMA’nın arasında kalması da böyle bir şey yapmasına sebep olmuş.

‘Alkışları duyunca rahatladım’

TOMA üzerinde su sıkarken, Çevik Kuvvet polislerinin üzerine plastik mermiler yağdırdığını, sivil polislerin de taş attığını söylüyor Taşdemir. Ama tam o sırada eylemcilerin alkışlarını duyunca rahatlamış. İlk çıktığında çekinse de alkışlayanları duyduktan ve TOMA’nın üzerinde slogan attıktan sonra içinde korku kalmamış.

Hakim sordu: ‘Fışkiyeyi’ sen mi tuttun?

Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıktığında hakim de şaşırtmış Taşdemir’i. Hakim, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Gezi eylemleri sırasında belediye bahçesindeki fıskiye ile ilgili şikayetine gönderme yaparak, “TOMA’nın ‘fışkiyesini’ sen mi tuttun?” diye sormuş.

Taşdemir, avukatına yaptığı eylemin cezasını sorduğunda da gülümseyen avukattan TCK’da ‘TOMA’ya çıkmak’ diye tanımlı bir suç olmadığı yanıtını almış.

Olay sırasında yüzünden yaralanan Taşdemir, “TOMA üzerine çıkan çılgın genç” imajından ve yaptığının “çılgınlık” olarak görülmesinden ise rahatsız.