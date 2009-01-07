Son talihli ikramiyesini aldı

Milli Piyangonun yılbaşı çekilişindeki 25 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi paylaşan çeyrek bilet sahibi şanslılardan sonuncusu da bugün ikramiyesini aldı.



Adının açıklanmasını istemeyen İstanbullu talihlinin çekini, Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdür Yardımcısı Muammer Çolak, Ziraat Bankası Düzce Şubesi Müdürü Murat Öztürk'e teslim etti.



Öztürk, talihlinin 50-55 yaşlarında bir işçi emeklisi olduğunu söyledi. Büyük ikramiyenin ihtiyacı olan birine çıktığını belirten Öztürk, talihlinin şu an itibariyle parasını bankada değerlendireceğini ifade etti.



MPİ Genel Müdür Yardımcısı Çolak da, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kazanan Ankaralı talihlinin ikramiyesini 2 Ocak'ta aldığını hatırlatarak, ''KKTC'de satılan biletin Lefkoşeli talihlisi ikramiyesini dün aldı.



İstanbul'da satılan biletin diğer talihlisine ise çekini bu sabah verdik'' dedi. Çolak, KKTC ve İstanbullu talihlilerin orta yaşlı baylar olduklarını bildirdi. Son talihlinin de çekini almasıyla yılbaşı özel çekilişinde 25 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi paylaşan 4 talihliye, 6 milyon 250'şer bin Lira'lik çekler teslim edilmiş oldu.