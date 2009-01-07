Son talihli ikramiyesini aldı

Milli Piyangonun yılbaşı çekilişindeki 25
milyon TL'lik büyük ikramiyeyi paylaşan çeyrek bilet sahibi
şanslılardan sonuncusu da bugün ikramiyesini aldı.
Adının açıklanmasını istemeyen İstanbullu
talihlinin çekini, Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdür Yardımcısı
Muammer Çolak, Ziraat Bankası Düzce Şubesi Müdürü Murat Öztürk'e teslim
etti.
Öztürk, talihlinin 50-55 yaşlarında bir işçi emeklisi olduğunu söyledi.
Büyük ikramiyenin ihtiyacı olan birine çıktığını belirten Öztürk,
talihlinin şu an itibariyle parasını bankada değerlendireceğini ifade
etti.
MPİ Genel Müdür Yardımcısı Çolak da, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye
kazanan Ankaralı talihlinin ikramiyesini 2 Ocak'ta aldığını
hatırlatarak, ''KKTC'de satılan biletin Lefkoşeli talihlisi
ikramiyesini dün aldı.
İstanbul'da satılan biletin diğer talihlisine
ise çekini bu sabah verdik'' dedi.
Çolak, KKTC ve İstanbullu talihlilerin orta yaşlı baylar olduklarını bildirdi.
Son talihlinin de çekini almasıyla yılbaşı özel çekilişinde 25 milyon
TL'lik büyük ikramiyeyi paylaşan 4 talihliye, 6 milyon 250'şer bin Lira'lik çekler teslim edilmiş oldu.