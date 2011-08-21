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Son şarkı gazetecilere

Kızları Şevval ve Şehnaz’la konser veren Leman Sam, gecenin son şarkısını tutuklu gazetecilere ithaf etti.

21 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Kızları Şevval ve Şehnaz’la konser veren Leman Sam, gecenin son şarkısını tutuklu gazetecilere ithaf etti.



Leman Sam, önceki akşam kızları Şevval ve Şehnaz’la birlikte Turkcell Kuruçeşme Arena’da konser verdi.


Hürriyet'in haberine göre,  sevilen şarkılarının yanı sıra türküler de seslendiren Sam kadınları, sürprizleri ve enerjileriyle seyirciden tam not aldı. İki saatlik performanslarının ardından sahneden ayrılan Leman Sam ve kızları, yoğun alkış üzerine bis’e çıkıp bir şarkı daha okudu.


Leman Sam, son şarkıyı hapisteki gazeteciler için seslendirdi: “Bu gece aramızda çok değerli gazeteci dostlarımız yok. Dostlarımız sebepsizce ve suçsuz yere hapis yatıyor. Bu şarkıyı onlar için söylüyorum ve bir dahaki buluşmamızda onları da aramızda görmek istiyorum.”


Leman Sam ve kızlarının konseri bu yazın en çok ilgi gören konseri arasında yer aldı.               



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