-Son şampiyona potada ders PANEVEZYS (A.A) - 05.09.2011 - Alim Tunçay - Litvanya'da devam eden 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ilk tur A Grubu 5. ve son maçında Türkiye, güçlü rakibi İspanya'yı 65-57 yendi. Karşılaşma öncesi Polonya'nın Büyük Britanya'ya yenilmesiyle 2. tura çıkmayı garantileyen Türkiye, hafif sakatlığı nedeniyle Pau Gasol'un oynamadığı karşılaşmada, İspanya karşısında ilk dakikalarda sayı bulmakta zorlandı. İspanya, Rudy Fernandez ve Marc Gasol'un sayılarıyla ilk 2 dakika 30 saniyeyi 5-0 önde geçti. İlk sayısını maç başladıktan 2 dakika 44 saniye sonra Hidayet Türkoğlu ile bulan A Milli Takım, Ersan İlyasova'nın basketiyle 4. dakika içinde farkı 1 sayıya (5-4) indirdi. Ancak 5. dakikada da Marc Gasol ve Ibaka ile sayı üreten İspanya'nın 11-6 üstünlüğüyle geçildi. Hidayet Türkoğlu ve Ersan İlyasova'nın basketleriyle bitime 2 dakika 39 saniye kala farkı yeniden 1 sayıya (11-10) indiren Türkiye karşısında, 8-0'lık bir seri yakalayan İspanya ilk periyodu 19-10 önde kapattı. İkinci periyodun başında Emir Preldzic ile 11 sayı bulan A Milli Takım, 13. dakikada farkı 3 sayıya (24-21) indirdi. Ancak İspanya, Reyes, Rudy Fernandez ve Ibaka'nın sayılarıyla devrenin bitimine 3 dakika 49 saniye kala farkı yeniden (31-24) açtı. Ender Arslan, Enes Kanter, Hidayet Türkoğlu'nun sayılarıyla farkı kapatan Türkiye, Ömer Aşık'ın basketiyle ilk yarının bitimine 23 saniye kala (35-35) eşitliği sağladı. Son 3 saniye kala Calderon'un 3 sayılık atışına engel olamayan Türkiye, devreyi 38-35 geride tamamladı. Karşılaşmanın 3. periyodunda Ibaka, Rudy Fernandez ve Marc Gasol'un sayılarıyla farkı yeniden açan İspanya, 25. dakikayı 48-40 önde geçti. Ancak pota altında Marc Gasol'un Ömer Aşık'a yaptığı sportmenlik dışı faulün ardından 4 sayı bulan Türkiye, periyodun bitimine 3 dakika 59 saniye kala Ender Arslan'ın 3 sayılık basketiyle 7-0'lık bir seri yakaladı ve farkı 1 sayıya (48-47) indirdi. Bu dakikadan sonra 3 dakika 46 saniye sayı bulamayan Türkiye karşısında İspanya, Reyes ve Rudy Fernandez'in basketleriyle farkı yeniden açtı ve 3. periyodu 55-49 önde kapadı. Son periyodun başında da hücumda sayı üretmekte zorlanan ve 3 dakika 16 saniye sayı atamayan Türkiye, son 6 dakikaya da 57-50 geride girdi. Ancak iyi savunma yapan ve bu periyotta İspanya'ya sadece 2 sayı atma imkanı veren A Milli Takım, Ömer Aşık, Ender Arslan ve Ömer Onan'ın basketleriyle 10-0'lık seri yakalayarak, bitime 3 dakika 47 saniye kala 60-57 öne geçti. İki takım da hücumlardan boş dönerken, bitime 31 saniye kala Hidayet Türkoğlu ile 3 sayılık basket bulan Türkiye, daha sonra Ender Arslan'ın faul atışlarından attığı 2 sayıyla da karşılaşmadan 65-57 galip ayrıldı. Son periyotta Türkiye 16 atarken, İspanya sadece Reyes ile periyodun başında 2 sayı bulabildi. Salon: Panevezio Hakemler: Sreten Radovic xx (Hırvatistan), Zoran Sutulovic xxx (Karadağ), Damir Javor xx (Slovenya) İspanya: Calderon xx 5, Navarro xx 9, Rudy Fernandez xxx 11, Marc Gasol xx 12, Ibaka xx 9, Ricky Rubio x, Reyes xx 11, San Emeterio x, Llull x, Sada x Türkiye: Kerem Tunçeri xx, Ömer Onan xxx 5, Hidayet Türkoğlu xxx 12, Ersan İlyasova xxx 6, Ömer Aşık xxx 12, Emir Preldzic xxx 18, Ender Arslan xxx 10, Enes Kanter xx 2, Sinan Güler xx 1. Periyot: 19-10 Devre: 38-35 3. Periyot: 55-49