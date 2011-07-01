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Spor

SON ŞAMPİYON TOP BAŞI YAPTI İSTANBUL (A.A)

01 Temmuz 2011 20:48

-SON ŞAMPİYON TOP BAŞI YAPTI İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanın başında basın mensuplarının yanına gelen teknik direktör Aykut Kocaman, kendileri ve basın mensupları için hayırlı bir sezon temennisinde bulundu. Kocaman, geçen sezonu şampiyon olarak tamamladıklarını belirterek, ''Sıkıntılı başladığımız sezonu şampiyon olarak tamamladık ve mutlu sona ulaştık. Artık çıtamız yükseldi. Zaten Fenerbahçe'nin belli bir çıtası var. Fenerbahçe'nin beklentilerine uygun bir sezon diliyorum'' diye konuştu.

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