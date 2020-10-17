T24 LogoT24 Logo
Spor

Son şampiyon Başakşehir, ligdeki ilk golünü 5. haftada attı

17 Ekim 2020 21:00

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, bu sezonki ilk golünü 5. haftada attı.

Ligin ilk 4 haftasında ağları havalandıramayan ve bu süreçte 1 puan toplayabilen İstanbul ekibi, Trabzonspor deplasmanında 32. dakikada İrfan Can Kahveci ile fileleri sarstı.

Ligdeki gol siftahını 5. haftada yapan Medipol Başakşehir, aynı zamanda Süper Lig'de 402 dakika aradan sonra gol buldu.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de bundan önceki son golünü geçen sezonun son haftasındaki Kasımpaşa maçının 80. dakikasında Edin Visca ile kaydetmişti.

ETİKETLER

BaşakşehirMedipol BaşakşehirBaşakşehir Süper LigSüper LigSüper Lig şampiyon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24