Son şampiyon Almanya, Dünya Kupası'na veda etti!

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda 2. tura yükselen takımlar belli olmaya devam ediyor.

F Grubu'nda yer alan, son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, 3 puan toplayarak Meksika, İsveç ve Güney Kore'nin bulunduğu grupta sonuncu oldu. Almanya, son dakikalarda yediği gollerle Güney Kore'ye 2-0 mağlup oldu. Böylece 'Panzerler' 2018 Dünya Kupası'na erken veda etti.

İsveç ve Meksika gruptan çıktı

Grubu, son olarak Meksika'yı 3-0 yenerek 6 puan toplayan İsveç lider olarak tamamladı. İsveç'in ardında ise eşit sayıda puan toplayan Meksika yer aldı.

Almanya tarihinde ilk!

Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını geçemedi.

İşte grupta oluşan son puan durumu: