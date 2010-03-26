Son raporla kusursuz oldular!

T24 - Yedi genci öldüren doğalgaz faciasının ardından hazırlanan ilk raporda kusurlu bulunan EGO ve Başkent Doğalgaz’ın yöneticileri, son bilirkişi raporunda kusursuz oldu. Rapora göre yöneticiler gerekli uyarıları yaptıkları için kusurlu değil...



Ankara Çankaya’da 2009’un ilk saatlerinde yedi gencin doğalgaz faciası sonucu ölümünde “taksirle ölüme neden oldukları” gerekçesiyle haklarında 15’er yıla kadar hapis cezası istenen EGO ve Başkent Doğalgaz’ın üst düzey yöneticileri 3 bilirkişi tarafından hazırlanan raporda kusurlu bulunmadı. Kombinin bakımını yapan teknik servis yetkilileri, müteahhit, ev sahibi, kiracı ve doğalgaz görevlisinin kusurlu bulunduğu raporda, ilk zehirlenme olayının yaşandığı başka bir daireye giden doğalgaz görevlisinin inisiyatif kullanarak diğer dairelere bakması halinde yedi gencin hayatta kalacağı da belirtildi.



İddianame oluşturulurken savcılığın talebiyle hazırlanan ilk raporda “Uygun kalitede malzeme bulundurma zorunluluğu getirmeyen, bacaların temizlenmesini tüketici inisiyatifine bırakan EGO Genel Müdürlüğü ve BAŞKENTGAZ’da yöneticilik yapan İhsan Fincan, Kazım Usta, Ethem Uludağ, Haldun Aydın, Veysel Karani Demir ve Yusuf Büyük tali kusurlu olarak” gösterilmiş ve “taksirle ölüme neden oldukları” gerekçesiyle 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz 10 sanık, gençlerin yakınları ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş katıldı. Mahkeme Başkanı Hakkı Elvan, bilirkişi raporunun gönderildiğini açıkladı. Duruşma ertelendi.





Kamu görevlilerine kusur yok



Mühendis ve doğalgaz uzmanı 3 bilirkişinin hazırladığı raporda ise sanıklardan eski EGO Genel Müdürü Fincan, eski Başkent Doğalgaz Genel Müdürü Demir’in de aralarında bulunduğu kamu görevlileri, doğalgaz kullanımı konusunda abonelere gerekli uyarıları yaptıkları gerekçesiyle kusurlu bulunmadı. Raporda, şöyle denildi: “Kombiye bakan teknik servis yetkilisi Levent Kuzu ve Erdal Us, ev sahibini eksiklikler konusunda bilgilendirmedikleri için 2. derecede; ev sahibi Cemal Özdemir, spiral boruda sızdırmazlık bandı kullanmadığı için 3. derecede; ölen Turan Özgür Atilla’nın annesi, kiracı Okşan Attila yıpranmış spiral borunun kullanılması nedeniyle 3. derecede; müteahhit Emre K. Karadağlı, bacanın gerektiği gibi yapılmaması nedeniyle 1. derecede kusurludur.”



Olayda Başkent Doğalgaz Acil Yardım görevlisi Ali Vural da 4. derecede kusurlu bulundu.





‘Görevli, daireleri kontrol etse gençler kurtulurdu’



Raporda acil yardım görevlisi Vural’ın kusuru açıklanırken, doğalgaz acil yardım yetkililerini ilgilendiren çok önemli bir tespit yapılarak şöyle denildi: “İlk zehirlenme Şahin Koç ve ailesinin oturduğu 4 nolu dairede 03.30-04.30 sıralarında meydana gelmiş, önce polise, sonra Başkent Doğalgaz Acil Yardım ekibine haber verilmiştir. Görevli Vural, acil durum prosedürünün 6.1 maddesinde belirtilen hususlara göre dairenin doğalgaz vanasını kapatıp, merdiven boşluğunda kaçak gaz ölçümü yaptıktan sonra ayrılmıştır. Görevli kaçak olmadığı için daireleri bir bir açtırıp kontrol yapmamıştır. Oysa doğalgaz eğitimi almış bir görevlinin, ‘benim görevim acil durum prosedürünün ilgili maddelerine göre bitti’ deyip ayrılmaması gerekirdi. Aldığı eğitim gereği olay yerine varmışken olabilecek olayları tahmin edebilmesi gerekirdi. İnisiyatifini kullanarak diğer dört dairenin zillerini de çalıp içerilere girip bakabilirdi. Veya uyandırabilirdi. Şayet inisiyatif kullanmış olsa idi, belki o yedi genç de kurtulup şimdi yaşıyor olacaktı.”





Alelere silahla gözdağı iddiası



Son duruşmaya, önceki duruşmalarda mağdur ailelere silah gösterilip gözdağı verildiği duyumu üzerine geldiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, “Eğer Ankara’nın merkezinde duruşma salonu beli silahlı birtakım kişilerce abluka altına alınarak ve zaten mağdur olan ailelere gözdağı veriliyorsa, silahlar gösterilerek bir dava görülüyorsa böyle bir şey olabilir mi? Ne oluyoruz, Ankara’yı mafya mı yönetiyor? Burası çete devleti mi? Silahı olan silah göstererek mi aileleri, yargıyı etki altına alacak? Buna müsaade etmeyiz” dedi. Ateş, “İhmalkârlıktan yedi genç hayatını kaybetti” diye konuştu.





