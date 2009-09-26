Son Osmanlı toprağa verildi

23 Eylül'de hayatını kaybeden hanedanın reisi, bugün taammüller gereği cenaze namazı kılınmayan Sultanahmet Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından II. Mahmud Türbesi Haziresi'ne defnedildi. Osmanoğlu, vasiyetini, eşi Zeynep Tarzi Osmanoğlu'na sözlü olarak iletmiş: 'Beni dedem II. Abdülhamid'in yanına gömün.'







SON ŞEHZADENİN VASİYETİ







2 ay önce Türkiye'ye gelmişti

Osmanlı'nın sarayda doğan son veliahdı Ertuğrul Efendi, iki ay önce ziyaret için Türkiye'ye gelmişti. Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki 39 numaradaki Erel Apartmanı'ndan bir daire kiralamıştı. Çok istemesine rağmen 70 yıl boyunca ülkesine dönemeyen Osmanoğlu, 1912'de dünyaya geldiği Nişantaşı'nda vefat etti.

Hayatının önemli bir kısmını Amerika'da geçiren son Osmanlı'nın en büyük hayali Türkiye'ye gömülmekti.

Vasiyetine uygun olarak Sultan II. Mahmud Türbesi Haziresi'nde bir yer ayarlandı. Osmanoğlu'nun yakınları, cenaze merasimi için öncelikle Hamidiye Camii'ni düşündü. Ancak İstanbul Müftülüğü ve valiliğin girişimiyle cenaze namazının Sultanahmet'te kılınması kararlaştırıldı. Osmanoğlu, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından II. Mahmud Türbesi'nde yer olmadığı için hazireye defnedidi.

Son Osmanlı'nın hayvan sevgisi ölüm ilanına da yansıdı



Aynı zamanda hayvansever olan Ertuğrul Osman'ın gazetelerde bulunan ölüm ilanına da bu durum yansıdı.

Cenaze namazı ile ilgil bilgilerin bulunduğu ilanda, not olarak belirtilen cenazeye çiçek gönderilmemesi, isteyenlerin yardım vakıflarına veya sokak hayvanlarını koruma kuruluşlarına bağışta bulunmaları rica edildi.



Akşam hatim indirilecek

Akşam 19.00 ile 20.00 arasında Yıldız Çadır Köşkü'nde Osmanoğlu için hatim indirilecek ve dua yapılacak. Ailesi, pazar ve pazartesi 14.00 ile 16.00 arasında taziyeleri kabul edecek.

Bu arada, Ertuğrul Efendi'nin cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül adına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen'in katılacağı öğrenildi. Yurtdışında olduğu için cenazeye katılamayacak olan Başbakan Tayyip Erdoğan, aileyi arayarak taziyelerini iletti.

1840'ta yaptırılan Cağaloğlu'ndaki II. Mahmud Türbesi'nde Osmanlı padişahları II. Mahmud, Abdülaziz ve II. Abdülhamid'in mezarları bulunuyor. Bu türbenin de içinde bulunduğu II. Mahmud Türbesi Haziresi'nde ise dönemin önemli paşa, sadrazam, kaptan-ı derya ve Osmanlı hanedanından bazı kişiler yatıyor.

Osman Ertuğrul'un özgeçmişi

II. Abdülhamit'in oğlu şehzade Burhaneddin Efendi'nin oğlu olan Osman Ertuğrul Osmanoğlu, 18 Ağustos 1912 tarihinde Yıldız Sarayı'nda doğdu.

Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanının bütün fertlerinin Türkiye'den sürgün edilmesi nedeniyle babası ve kardeşiyle birlikte Viyana'ya yerleşen Osmanoğlu, 1933 yılında babasıyla birlikte ABD'ye gitti.

Babasının 1949 yılında vefatından sonra 1952 yılında Kanada merkezli bir madencilik şirketi kuran Osmanoğlu, 1991 yılında Osmanlı hanedanı ile benzer bir akıbeti paylaşan Afgan kraliyet ailesinden Prens Abdulfettah Tarzi ve Dr. Pakize Tarzi'nin kızı Zeynep Tarzi ile evlendi.

Akıcı bir şekilde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşan, İtalyanca ve İspanyolca'yı anlayan Osmanoğlu, 1974 yılında yürürlüğe konulan af kapsamında ailenin diğer üyelerini takiben 1992 yılında Türkiye'ye geldi ve 2004 yılı içinde de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldı.

Daha ziyade New York Manhattan'da yaşamını sürdüren Osmanoğlu, ''Osmanlı Hanedanının Reisi'' ve ''Son Osmanlı'' olarak anılıyordu.