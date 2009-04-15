Son operasyon çağdaşlığa ve demokrasiye darbe

CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, Ergenekon operasyonunun 12. dalgası için “Bu operasyon demokrasiye karşı yapılmış bir darbedir” dedi.



CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, Ergenekon operasyonunun 12'inci dalgasında gözaltına alınanların ortak yanının aydınlanmadan yana olan Atatürkçü bilim insanları olduğunu belirterek ``Cumhuriyetimizin temel felsefesini oluşturan Atatürkçü düşünce doğrultusunda olan kişi ve kurumlar yok edilmek ya da sindirilmek istenmektedir. Bu son operasyon çağdaşlığa ve demokrasiye karşı yapılmış bir darbedir'' dedi.



CHP Muğla Milletvekili Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi Fevzi Topuz bugün yaptığı yazılı basın açıklamasında, Ergenekon operasyonunun 12'nci dalgasında 18 ilde yapılan operasyonlarda yaşamlarını bilime ve eğitime adamış kişilerin gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınanların ortak yanının aydınlanmadan yana olan Atatürkçü bilim insanları olduğunu belirten Topuz şöyle dedi:



“Verilen ileti net ve açıktır. Siyasallaşmış bir yargının toplumun geleceğine zarar vereceği apaçık ortadadır. Diğer yandan da sosyal devlet çocukların eğitiminde bile görevini yapmamaktadır. ÇYDD'nin yoksul çocukları okutmasından dolayı birileri rahatsız mı oldu? Cumhuriyetimizin temel felsefesini oluşturan Atatürkçü düşünce doğrultusunda olan kişi ve kurumlar yok edilmek ya da sindirilmek istenmektedir. Bu son operasyon çağdaşlığa ve demokrasiye karşı yapılmış bir darbedir. Türkiye'de büyük bir korku toplumu yaratılmaya çalışılmaktadır. Türkiye'nin geleceği, demokrasisi tehlike altındadır.''

