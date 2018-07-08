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Son OHAL KHK'sıyla ihraç edilen vali yardımcısı ve kaymakamlar

701 sayılı KHK kapsamında 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam da meslekten ihraç edildi

08 Temmuz 2018 11:04

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre; çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. Kamudan ihraç edenlerin yaklaşık 9 bini Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Kara ve Deniz kuvvetleri komutanlıkları ile Adalet Bakanlığı'nda çalışan çok sayıda kişi de ihraç listesinde yer aldı. 

Son OHAL KHK'sı kapsamında ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymakam da bulunuyor. Bu isimler şöyle: 

Vali yardımcıları

Duran Eryılmaz (Yozgat)
Kamil Aksoy (Erzincan)
Sabri Uzun (Karabük)
Yaşar Kemal Yılmaz (Erzincan)

Kaymakamlar

Ahmet İhsan Çiğil (Ağrı)
Erol Korkmaz (Mardin)
İbrahim Halil Şivgan (Ankara)
Mehmet Yaşar Yeşiltaş (Mardin)

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