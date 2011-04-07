-SON MODEL OTOMOBİLLERLE HAYVAN HIRSIZLIĞI ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Ankara'da kiraladıkları son model otomobillerle hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 kişiden 2'si yakalandı. Edinilen bilgiye göre, hayvan hırsızlığının önlenmesi için çalışma yapan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle Yuva Mahallesi'nde bir ağıldan 6 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Hırsızlığın yapıldığı gün mahallede görülen bir otomobilden şüphelenen jandarma ekipleri, takip sonucu ele geçirdikleri otomobilin F.K. ve C.T. tarafından bir araç kiralama şirketinden kiralandığını belirledi. Kriminal incelemede aracın hayvan hırsızlığında kullanıldığını tespit eden ekipler, 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Çankaya'nın Tohumlar Mahallesi'nde ise devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüpheli 3 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurmak istedi. Jandarmanın ihtarına uymayarak araziye kaçan zanlılardan 2'si yakalandı. Diğer şüpheli ise havanın sisli olmasından yararlanarak izini kaybettirdi. Yakalanan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kaçan zanlının hayvan hırsızlığından sabıkalı, iki ayrı suçu nedeniyle aranan ve toplam 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, bu kişinin yakalanması için de çalışma başlattı. Hayvan hırsızlarının son dönemde taktik değiştirdiğini belirten güvenlik güçleri, hırsızların şüphe çekmemek amacıyla kiraladıkları son model araçlarla gündüz saatlerinde hayvan çaldıklarını ifade etti. Jandarma, aracın bagaj ve arka koltuğuna çaldıkları küçükbaş hayvanları koyarak kaçan hırsızların, emniyetli olduğunu düşündükleri yerlerde hayvanları kestiğini belirtti.