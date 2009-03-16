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Yaşam

Son mektubu, idamından 26 yıl sonra ulaştı

12 Eylül döneminde idam edilen Yukarıgöz'ün, idamından önce ailesine yazdığı mektup, 26 yıl sonra annesine teslim edildi.

16 Mart 2009 02:00

12 Eylül döneminde idam edilen Ramazan Yukarıgöz'ün, idamından önce ailesine yazdığı son mektubu, 26 yıl sonra annesine teslim edildi.

Devrimci 78'liler Federasyonu Başkanı Ruşen Sümbüloğlu, Mülkiyeliler Derneği'nde düzenlenen basın toplantısında, 12 Eylül döneminde yargılanarak idam edilen Ramazan Yukarıgöz, Mehmet Kanbur, Erdoğan Yazgan ve Ömer Yazgan'ın idamlarından önce ailelerine mektup yazmalarına izin verildiğini ifade etti. Bu mektupların sakıncalı görülerek, idamların ardından ailelere teslim edilmediğini savunan Sümbüloğlu, mektupların Genelkurmay Başkanlığı arşivinde saklandığını ileri sürdü.

Sümbüloğlu, federasyon olarak bu mektuplara ulaşmak için 2,5 yıl uğraştıklarını, Ömer Yazgan'ın mektubunun 2006 yılında ailesine teslim edildiğini belirtti. Ramazan Yukarıgöz'ün mektubunun verildiğini, Mehmet Kanbur ile Erdoğan Yazgan'ın mektuplarının asıllarını ise henüz alamadıklarını anlatan Sümbüloğlu, bu mektupların, ailelere teslim edilmesi için çaba sarfetmeye devam edeceklerini bildirdi.

Toplantıda, Ramazan Yukarıgöz ve Erdoğan Yazgan'ın ailelerine, Mehmet Kanbur'un ise eşine idamlarından önce yazdığı son mektuplar, okundu. Daha sonra Ramazan Yukarıgöz'ün son mektubunun aslı annesi Aysel Yukarıgöz'e teslim edildi.

Aysel Yukarıgöz, bu mektubu almak için 26 yıl beklediğini ifade ederek, "Bu mektubu alana kadar ölmedim. Bunu yapanların yargılanmasını görene kadar da ölmeyeceğim. Benim yavrum kimseyi ele vermedi, onuruyla geldi, onuruyla gitti. Başım her zaman dimdik. Oğlum zaten ölmedi, kalbimde yaşıyor" diye konuştu.

Ramazan Yukarıgöz'ün kardeşi Yılmaz Yukarıgöz de hüzün ve sevinci bir arada yaşadıklarını söyledi. Mektubun 26 yıl kendilerine verilmemesi üzerine "12 Eylül'ü yapanlara karşı nefretlerinin bir kat daha arttığını" ifade eden Yukarıgöz, bu mektupların ailelere verilmemesinin insan hakları gasbı olduğunu savundu.

(A.A.)

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