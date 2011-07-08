-SON MEKİK YOLCULUĞU HAVA DURUMUNA BAĞLI CAPE CANAVERAL (A.A) - 08.07.2011 - Amerikan uzay mekiği Atlantis, yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) götüreceği dört astronotuyla, hava koşulları izin verdiği takdirde bugün mekik programının son seferi için Florida'dan fırlatılacak. Fırlatma işleminin yapılacağı Cape Canaveral hava üssünün meteoroloğu Kathy Winters, Kennedy uzay merkezinin civarında yoğun yağış ve fırtına riski bulunduğunu belirterek, TSİ 18.26'da yapılması öngörülen fırlatma işleminin yapılabilmesi için yüzde 30 şans bulunduğunu söyledi. Erteleme durumunda, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), hava koşullarının daha iyi olması beklenen cumartesi veya pazar günü fırlatmayı yapacak. Atlantis pazar da fırlatılamazsa, Amerikan Hava Kuvvetleri 14 Temmuz'da Cape Canaveral'dan bir navigasyon uydusu fırlatacağından 16 Temmuz'u beklemek zorunda kalacak. Son mekik seferi için yapılacak fırlatma işlemini Kennedy uzay merkezi etrafından 500 bin ila 750 bin kişilik bir meraklı kalabalığın izlemesi bekleniyor. Discovery ve Endeavour'un son fırlatmalarını da benzer sayıda kalabalık takip etmişti. NASA, ayrıca öncekilerin üç katı kadar 2 bin civarında yerli ve yabancı basın mensubunun fırlatma işlemini izlemesini bekliyor. Son seferin ardından filonun üç mekiği Amerikan müzelerine kaldırılacak ve ABD, yeni uzay aracını devreye sokacağı en az 4 ya da 5 yıl süreyle Uluslararası Uzay istasyonu'na astronotlarını göndermek için Rus Soyuz füzelerine bağımlı kalacak