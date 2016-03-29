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Son kullanım tarihlerinin üzerinden 4 yıl geçen mamaları bebeklere yedireceklerdi!

Soruşturma sonunda 9 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu

29 Mart 2016 15:23

İstanbul Ambarlı Gümrüğü’nde 74 konteyner içerisinde ele geçirilen 130 bin 99 karton (1 milyon 660 bin 713 kilo) bebek mamasıyla ilgili bir yıldır sürdürülen soruşturma tamamlandı. Vietnam’dan getirilen mamaların bazılarının son kullanım tarihlerinin üzerinden 4 yıl geçtiği belirlendi. Soruşturma sonunda 9 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 25 Temmuz 2014’te Neddlloyd Hudson adlı gemi ile Ambarlı Kumport Limanı’na gelen 74 konteyneri incelemeye aldı. Konteynerde süt tozu olarak beyan edilen son kullanım tarihleri geçmiş 130 bin 99 karton bebek maması olduğu görüldü. Piyasa değeri 5 milyon 900 bin TL olan mamaların Dubai’de bulunan A.A.F.T. isimli firma tarafından gönderildiği, alıcı firmanın ise Kıbrıs’ta bulunan Ö.F.P. adlı bir limitet şirket olduğu belirlendi. Mamaların, Türkiye’ye sokulamaması üzerine Ukrayna ve Kıbrıs’a gönderilmeye çalışıldığı ancak ithal ürünün ‘bloke edilmesi’ nedeniyle bu işlemin gerçekleştirilemediği tespit edildi. Vietnam’da üretilen mamaların son kullanım tarihlerinin 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları olduğu da ortaya çıktı. Yürütü- len soruşturmada Kıbrıs’taki alıcı firmanın yetkilileri, mamaları gönderen A.A.F.T. isimli Dubaili firmayı tanımadıklarını, böyle bir ticari sözleşme yapmadıklarını öne sürdü. 
 

9 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu
 

Soruşturma sonunda Dubaili firma ile Kıbrıslı firmanın sahiplerinin de aralarında bulunduğu 9 isim hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Şüphelilerin, bebek mamalarını aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal etmeye teşebbüs ettikleri, ithal edilen ürünün de toplum sağ- lığını tehdit eder nitelikte olduğu belirtilen şikâyet dilekçesinde bu suçlardan yasal işlem yapılması talep edildi. Mamalar ise imha edildi.

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