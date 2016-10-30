Son KHK’lar ile hangi kurumlar kapatıldı, kimler ihraç edildi, neler değişti?

675 ve 676 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlk kez göreve iadelerle ilgili kararname çıkarılarak 2'si general, 39 TSK personeli, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 31 ve TBMM'den ihraç edilen 3 kişi görevine iade edildi. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan kararname uyarınca Dicle Haber Ajansı, Jinha ve Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat gazetesi de kapatıldı. Evrensel Kültür Dergisi de kapatılan basın kuruluşları arasında yer aldı.

Bin 267 akademisyenin aralarında bulunduğu 10 bin kamu görevlisi ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 32 TBMM, 183 Yargıtay personeli de yer aldı.

Kararnamede ilk dikkat çeken, rektörlük seçimlerinin kaldırılması oldu.

KHK'ya göre, rektörlük "seçimi" şu şekilde yapılacak:

"Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır."

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 676 sayılı KHK uyarınca aralarında; Evrensel Kültür Dergisi, Tîroj, Özgürlük Dünyası, Dicle Haber Ajansı, Yüksekova Haber, JİNHA ve kürtçe yayın yapan Azadiya Welat gazetesinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 gazete, 2 haber ajansı ve 3 dergi hakkında kapatma kararı çıktı.

Yayımlanan kararname ile bin 267 akademisyen de üniversitelerden ihraç edildi. İhraç edilen akademisyenler arasında Türkiye'nin AİHM'deki tek yargıcı Işıl Karakaş'ın eşi Eser Karakaş ve 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce konuk olduğu televizyon programında darbe girişimine ilişkin subliminal mesaj verdiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Prof. Mehmet Altan da yer aldı.

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan kararname uyarınca, çok sayıda kamu görevlisi ihraç edildi.

TBMM'de 32, Yargıtay'da 183, Mili Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) 2 bin 219, Sağlık Bakanlığı’nda 2 bin 774, Yüksek Öğretim Kurumu'nda (YÖK) bin 267 kişi olmak üzere, toplamda 10 bin 158 kamu görevlisi görevden alındı.

675 ve 676 sayılı KHK'lar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK’larda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılan değişiklikler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 3 Ekim’de toplanan Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılan konulara ilişkin hazırlanan 675 ve 676. sayılı OHAL KHK’ları dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Şirketlerle ilgili düzenlemeler şöyle:

Kararnameyle, daha önceden 'FETÖ’yle bağlantılı gerçek ve tüzel kişilere finansman sağlayan banka ve finans kuruluşlarına cezai sorumluluk yüklenemeyeceği hükme bağlandı. Buna göre, 'FETÖ' ile bağlantısı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yüzde 50’den az ortaklık payının olduğu şirketlere de, bundan sonraki dönemde TMSF kayyım olarak atanabilecek.