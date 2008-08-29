Son isteği

Borçları yüzünden 30 yıllık eşi Salih Torun'un intihar ettiğini söyleyen sanatçı " 4,5 yıl önce şoförünün kafasına silah dayayıp, zorla otomobili Boğaz Köprüsüne sürdürdü. Arabadan inip kendisini boşluğa bıraktı. Bana bıraktığı son mektubu bulduğumda gözyaşlarına boğuldum. Dünyalar yakışıklısı eşimin cesedi 1 gün sonra Baltalimanı’nda kıyıya vurdu” diyerek devam etti: Oğlum Cenk beni arayarak; ‘ Anne, babamı son kez görmek ister misin? ‘ dedi. ‘Hayır, onu yakışıklı haliyle hatırlamak istiyorum’ dedim.

Eşine bu kadar zayıf olduğu ve kendisini bıraktığı için çok kızdığını söyleyen Torun " Aslında intihar edeceğini anlamalıydım; çünkü ölmeden 2 gün önce bütün kıyafetlerini fakirlere dağıtmış. İntihar etmeden bir saat önce evde baş başa oturuyorduk. Saçlarımı okşadı. Birlikte taş plak dinledik. Bana; ‘ Buzlu kola içme, sesine ve güzelliğine dikkat et. Benden sonra hayata küsme, çocuklara iyi bak. Müziği bırakma ve hayatının sonuna kadar yalnız kalma, yeni bir yuva kur’ dedi.