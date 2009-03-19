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Spor

Son gülen Marsilya

Ajax ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Marsilya, deplasmanda atılan gol avantajıyla çeyrek finalist oldu.

19 Mart 2009 02:00


UEFA Kupası 4. tur rövanş maçında, uzatma sonunda Ajax ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Marsilya, deplasmanda atılan gol avantajıyla çeyrek finalist oldu.

UEFA Kupası 4. tur rövanş maçında Ajax ile Galatasaray’ın eski teknik direktörlerinden Erik Gerets’in çalıştırdığı Marsilya, Hollanda’da karşı karşıya geldi.

Normal süresi 2-1 Ajax'ın üstünlüğüyle biten maç, ilk karşılaşmayı Marsilya aynı skorla kazandığı için uzatma bölümüne giderken, 109. dakikada Mears'ın golüyle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılmayı başaran konuk ekip çeyrek finale kaldı.

Fransa’da oynanan ilk maçı 2-1 kazanmayı başaran Marsilya, rövanş maçına avantajlı başladı.

Seyircisinin de desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen Ajax, 33. dakikada Takang’ın topu filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Ajax, tur atlamak için 1-0’lık galibiyetin kendisine yetmesine rağmen 35. dakikada Niang’ın golüne engel olamadı ve ilk devre 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda rakip kalede daha etkili olan ev sahibi Ajax, aradığı golü 74. dakikada Sülejmani ile buldu: 2-1

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da başka gol bulamazken, maçın normal süresi Ajax’ın 2-1 üstünlüğüyle bitti; ancak Marsilya sahasında oynadığı maçta sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldığı için uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümünde daha etkili olan Marsilya, 109. dakikada Mears'la skora 2-2 eşitlik getirdi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım da skoru değiştiremezken, maç 2-2 sona erdi ve konuk ekip Marsilya deplasmanda atılan gol avantajıyla çeyrek finalist oldu.

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