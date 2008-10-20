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Son gülen Karşıyaka

Beko Basketbol Ligi'nin ilk haftasında oynanan İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka, son periyottaki oyunuyla Aliağa'yı 80-73 yendi.

20 Ekim 2008 03:00



Beko Basketbol Ligi'nin ilk haftasında oynanan İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka, son periyottaki oyunuyla Aliağa'yı 80-73 yendi.


Beko Basketbol Ligi'nde iki İzmir takımının mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkim'i 80-73 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı basketlerle 19-19 berabere tamamlandı. 2. periyotta etkili oyunuyla rakibine üstünlük sağlayan Aliağa Petkim, Davis ve Reese'nin sayılarıyla devreyi 42-35 önde bitirdi.

3. çeyrekte oyunda dengeyi sağlayan Pınar Karşıyaka, Mims ve Hakan'ın sayılarıyla rakibine karşılık verdi. Ancak Bora'nın 3 sayılık atışlarıyla etkili olan Aliağa Petkim, bu periyodu da 64-62 önde geçmeyi başardı.

Maçın son periyodunda oyuna ağırlığını koyan Pınar Karşıyaka, bitime 3 dakika kala Mims'in kaydettiği 3 sayılık basketle 69-68 öne geçti. Son bölümde Mims, Hakan ve Benton ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, karşılaşmayı 80-73 kazandı.

Aliağa Petkim'de Bergerson sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

ALİAĞA PETKİM: 73 - PINAR KARŞIYAKA: 80
Salon: Aliağa Enka
Hakemler: Engin Kennerman xxx, Zafer Yılmaz xxx, Turgut Işık xxx
Aliağa Petkim: Reese 15 xx, Davis xxx 17, Fatih Solak xx 4, Hakan xx 9, Ceyhun Altay xx 3, Eric Sanders xx 10, Bora Sancar xx 15, Levent x
Pınar Karşıyaka: Leon Williams xxx 9, Hakan Köseoğlu xxx 18, Emre Kahyaoğlu xx 6, Can Terzioğlu xx 2, Mims xxx 28, Benton xxx 12, Erhan Yetim xx 5, Furkan xx, Gökper xx
1. periyot: 19-19
Devre: 42-35 (Aliağa Petkim lehine)
3. periyot: 64-62

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