Son gülen Darüşşafaka



Beko Basketbol Ligi'nde üçüncü haftanın son maçında Darüşşafaka Cooper Tires, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 90-85'lik skorla mağlup etti.





Beko Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Darüşşafaka Cooper Tires, Pınar Karşıyaka'yı 90-85 yendi.



Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, Bora ve Leunen ile hücumları iyi değerlendirerek 5. dakikada 15-10 öne geçti. Bu dakikadan sonra daha etkili oynayan Pınar Karşıyaka, Williams ve Mims'le rakibine karşılık verdi ve ilk periyot 24-24 berabere tamamlandı.



Çekişmeli geçen ikinci periyotta Darüşşafaka Cooper Tires, Hammonds ve Bora ile sayılar üretirken, konuk ekip, Benson ve Mims ile sayılar buldu. İlk yarıyı ev sahibi Darüşşafaka Cooper Tires 44-41 önde kapadı.



İkinci yarıya iyi başlayan Darüşşafaka Cooper Tires, Emre ve Bora ile pota altında etkili oldu ve 25. dakikada 50-43 üstünlük sağladı. Kalan bölümde hücumlarda daha etkili olan Pınar Karşıyaka, Hakan ve Williams ile pota altını iyi kullandı ve son periyota 57-57 eşitlikle girmeyi başardı.





Maçın 4. periyotunda etkili oynayan Darüşşafaka Cooper Tires, Leunen ve Emre ile pota altından, Hammond ve Melih ile de dış atışlardan sayılar üretti ve 37. dakikada 11 sayılık farka (78-67) ulaştı. Kalan sürede üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, maçtan 90-85 galip ayrıldı.



DARÜŞŞAFAKA COOPER TİRES: 90 - PINAR KARŞIYAKA: 85



Salon: Ayhan Şahenk



Hakemler: Rüştü Nuran xxx, Can Atsüren xxx, Alper Özgök xxx



Darüşşafaka Cooper Tires: Hammonds xxx 19, Melih xxxx 11, Soner xx 2, Bora xxx 17, Leunen xxx 23, Banks x 5, Emre xx 9, Burak x 4, Şahin x



Pınar Karşıyaka: Hakan xxx 14, Mims xxx 30, Pastal x, Benson xxx 15, Williams xxx 16, Gökper x, Furkan x 2, Ömer x 6, Erhan x 2



1. periyot: 24-24



İlk yarı: 44-41



3. periyot: 57-57



5 faul alan: Dk. 38.40 Emre (Darüşşafa Cooper Tires)

