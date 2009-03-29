Son gülen Antalya



Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Cola Turka, genelde üstün götürdüğü maçta Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 84-92 mağlup oldu.





Beko Basketbol Ligi’nin 24. hafta maçında Beşiktaş Cola Turka, kendi saha ve seyircisi önünde Antalya Büyükşehir Belediyespor’a tüm periyotlarda önde götürdüğü maçta 84-92 mağlup olmaktan kurtulamadı.



Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Antalya Büyükşehir Belediyesi, son periyotta özellikle Mims'in skorer oyunuyla Beşiktaş Cola Turka'yı 92-84 yendi.



Mücadelenin ilk dakikalarında iki takım da savunmasını oturtamazken, Antalya Büyükşehir Belediyesi 8. dakikada 16-12 üstünlük yakaladı. Alan savunmasına dönen Beşiktaş Cola Turka, Baxter ile oyuna ağırlığını koydu ve üstünlüğü ele geçirerek ilk periyodu 27-24 önde geçti.



Karşılaşmanın 2. periyodunda bu sefer konuk ekip, alan savunmasıyla rakibini durdurmaya çalıştı. Rakibi karşısında çeyreğin ilk dakikalarında zorlanmayan Beşiktaş Cola Turka, Wesson'ın basketleriyle 19. dakikada 44-38 üstünlük yakalarken, son dakika içinde sayı bulamayınca ilk yarıyı ev sahibi ekip 44-42 önde kapadı.



Beşiktaş Cola Turka, Mehmet'in liderliğinde 3. çeyreğin başlarında yine skoru sürükledi. Cevher ile üstüste basketler üreten siyah-beyazlı takım, Wesson'un basketiyle 27. dakika içinde 9 sayılık üstünlük (62-53) yakaladı. Ancak bu dakikadan sonra hücumlardan boş dönmeye başlayan evsahibi ekip, Can ve Douthit'in basketlerine de engel olamayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi farkı eritti ve 3. periyot 66-63 Beşiktaş Cola Turka'nın üstünlüğüyle geçildi.



Son periyotta daha rahat sayı bulan konuk ekip, Mims ve Ümit'in basketleriyle 35. dakikaya girilirken skoru lehine (75-72) çevirdi. Beşiktaş Cola Turka, Baxter ile farkın daha da açılmasını engellemeye çalıştı, ancak son dakikaya Can'ın 3 sayılık basketiyle 90-82 konuk ekip üstünlüğüyle girildi.



Kalan bölümde Beşiktaş Cola Turka top kayıpları yapınca Antalya Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmayı 92-84 kazandı.



BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 84 - ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 92



Salon: BJK Cola Turka Arena

Hakemler: Engin Kennerman xx, Halil Baldemir xx, Turgut Işık xx

Beşiktaş Cola Turka: Mehmet xx 15, Muratcan x 7, Baxter xx 20, Wesson xxx 22, Cevher xx 14, Haluk x 3, Adem x 3, Ömer x

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Can xx 11, Ersin xx 10, Mims xxxx 25, Douthit xxx 21, Marsh xx 13, Cemal x, Mustafa Kemal x 3, Ümit xx 4, Green x 5, Hadi x

1. Periyot: 27-24

Devre: 44-42 (Beşiktaş Cola Turka lehine)

3. Periyot: 66-63

Beş Faulle Çıkanlar: 34.20 Green (Antalya Büyükşehir Belediyesi), 27. 24 Haluk (Beşiktaş Cola Turka)



