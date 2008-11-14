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Yaşam

'Son gazi'ye devlet töreni

İstiklal Madalyası sahibi, Kurtuluş Savaşı’nın son gazisi, bugün İstanbul'da devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

14 Kasım 2008 02:00

11 Kasım günü vefat eden son İstiklal Savaşı gazisi emekli Albay Mustafa Şekip Bingöl bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

TBMM önünde dün yapılan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan, bakanlar, siyasi parti liderleri, milletvekillerinin katıldığı bir törenin ardından İstanbul'a gönderilen Bingöl'ün naaşı bugün İstanbul'da defnedilecek.

Bingöl için önce Selimiye'deki 1. Ordu Komutanlığı Karargahı'nda 'Devlet Töreni'  yapılacak. Birgöl'ün cenazesi, Selimiye Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.











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