Ziraat Türkiye Kupası'nda İkinci finalisti penaltılar belirledi, kazanan Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalinde Fenerbahçe, Eskişehirspor'u normal süresi 1-1 berabere biten maçta, penaltı atışları sonucunda 5-2 mağlup etti ve finalde Trabzonspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, 1-1’in rövanşında Eskişehirspor’u konuk etti.

Mücadele oldukça tempolu başladı ve iki takım da rakip kalelerde etkili ataklar geliştirdi.

Fenerbaçe, oyunda kontrolü elinde bulunduran ve topa sahip olan taraf oldu.

4. dakikada Dede'nin 25 metreden yaptığı sert vuruşta, top az farkla üstten auta gitti.

11. dakikada hızlı gelişen Eskişehirspor atağında soldan ceza sahasına giren Erkan Zengin'in sert şutunda, top kaleci Volkan Demirel'den döndü.

13. dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla ceza sahasına giren Caner Erkin'in kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

16. dakikada Caner Erkin ile paslaşarak ceza sahasına giren Gökhan Gönül'ün yatarak yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

17. dakikada Eskişehirspor öne geçti. Veysel Sarı'nın pasında ceza yayının hemen önünde topa dokunan Tello, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

32. dakikada Fenerbahçe maça eşitlik getirdi. Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahasına ortaladığı topa Kuyt'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Akaminko'ya çarparak, Webo'nun önünde kaldı. Webo, önünde bulduğu topu filelerle buluşturdu: 1-1.

40. dakikada Necati Ateş'in pasıyla ceza sahasına giren Alper Potuk, topu tekrar Necati'ye çıkarmak istedi. Necati'den önce araya girerek topu kornere gönderen Yobo, önemli bir gol pozisyonunu engelledi.

43. dakikada Mehmet Topal'ın ara pasında ceza sahasına giren Caner Erkin, kaleciyi geçmek istedi. Fakat kaleci Boffin yatarak meşin yuvarlağı Caner'in ayağından aldı.

45. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan uzun topa ceza sahası içinde son anda dokunan Veysel Sarı'nın vuruşunda, kaleci Volkan Demirel yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Mücadelenin ikinci devresi de ilk yarıda olduğu gibi yüksek tempoda oynandı.

60. dakikada sol kanattan taç çizgisinin hemen yanından kullanılan serbest vuruşta Rodrigo Tello ortasını arka direğe doğru gönderdi. Oluşan karambolde topla buluşan Veysel Sarı vuruşunu yaptı ancak top savunmadan geri geldi.

83. dakikada ceza sahası sol çaprazının dışında topu kontrol eden Moussa Sow, rakibini geçerek yerden çok sert vurdu ancak kaleci Ruud Boffin uzanarak topu 2 hamlede kontrol etmeyi başardı.

Mücadelenin 90 dakikakası Eskişehirdeki maç gibi 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve maç uzatmaya gitti.

93. dakikada hızlı gelişen Eskişehirspor atağında Alper'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Necati'nin vuruşunda top filelerle buluştu ancak hakemin kararı ofsayt.

94. dakikada sol kanattan kullanılan korner vuruşunda Caner'in pasında Salih son çizgide topla buluştu. Salih dönerek ortasını arka direğe doğru gönderdi. Kafalardan seken top sağ çaprazda Kuyt'ın önünde kaldı. Kuyt bekletmeden vurdu ancak top savunmadan geri geldi.

100. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirk Kuyt ileriye uzun oynadı. Topu kontrol etmeye çalışan Sow, rakibini geçmek istedi ancak Akaminko araya girdi ve topu kornere gönderdi.

İlk uzatma devresi de 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve ikinci uzatma devresine geçildi.

İkinci uzatma devresi inanılmaz gol pozisyonlarına sahne oldu.

118. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Özgür, sol çaprazdaki arkadaşı Erkan'ı gördü. Erkan ceza sahasına girdi ve çaprazda müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top Mehmet Topal'dan geri geldi ve tekrar Erkan'a çarparak dışarı çıktı.

Aynı dakika içerisinde Baroni direğe nişanladı. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Cristian Baroni, rakibini geçerek vuruşunu yaptı ancak top üst kale direğinden geri geldi.

Cristian yine mutlak bir gol kaçırdı. Sol taraftan Sow'un yaptığı ortaya Baroni kafayı vurdu ve top direğin yanından auta gitti.

Bu pozisyonun ardından mücadelenin uzatma bölümü de 1-1 eşitlikle tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları sonucunda, rakibini 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.