Son filmini cezaevinden yönetecek

ABD'de 1977'de 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz suçlamasıyla İsviçre'de tutuklanan yönetmen Roman Polanski, son filmini cezaevindeki hücresinden yönetecek.

İngiliz basınında çıkan habere göre, Polanski'nin yakın arkadaşı ve filminin senaryosunu yazan Robert Harris, Cheltenham Edebiyat Festivali'nde yeni kitabının tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada, yönetmenin, başrolünü Pierce Brosnan'ın oynadığı ve savaş suçu işlemekle itham edilen Britanya başbakanını canlandırdığı "The Ghost" adlı filmi şubattaki Berlin Film Festivali'nde ilk gösterimine yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

ABD'ye iade edilmeme mücadelesi veren 76 yaşındaki yönetmenin, filmin tüm senaryosunu gözden geçirdiğini ve çekime hazır hale getirdiğini belirten tarihi roman yazarı Harris, Polanski'nin ayrıca filme müzik hazırlaması için The Queen ve The Curious Case of Benjamin Button filminin müziklerini yapan Alexandre Desplat'a gerekli talimatları verdiğini kaydetti.

"Polanski, cezaevinde olsa bile filmin tamamlanmasını istiyor. Filmin piyasaya çıkacağı sırada yönetmeninin hapishanede olması tam bir karabasan, ama durum geliştikçe bununla başedeceğiz. Onun iki yıldır üzerinde çalıştığı filmi sonuna kadar sürdürmek istediğinden eminim" diyen Harris, yönetmenin cezaevinden telefon edemeyeceğini, ama filmi yönetmek için başka bir iletişim yöntemi bulabileceğini söyledi.

Harris, Polanski'nin işlediği suçu onaylamadığını, ancak hikayenin de anlatılandan farklı olduğuna inandığını belirtti.

ABD, 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla ilişkiye girdiği için ünlü yönetmenin iade edilmesini istiyor.