Son filmi kaderi oldu!

Arkadaşlarının anlattığına göre Cem, Münevver’i 13 Şubat’ta gösterime giren ’Sevgililer Günü Katliamı (My Bloody Valentine)’ filmine götürdü.



Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD-Kanada yapımı gerilim filmi Münevver’in izlediği son film oldu. Arkadaşlarına filme, ’romantik’ diye gittiğini ancak korku filmi olduğunu görünce çok huzursuz olduğunu söyledi. Arkadaşları genç kızın duyduğu hoşnutsuzluğu, "Filmde kızın kafasını kesip vücudunu parçalıyorlardı" diyerek aktardığını anlattı.



Cem G.’nin Münevver’i götürdüğü ’Sevgililer Günü Katliamı (My Bloody Valentine)’ filminin konusu şöyleydi: Bir maden kazasına sebep olan Tom Hanniger, on yıl sonra, Sevgililer Günü’nde kasabasına döner. Sebep olduğu ölümler hálá yakasını bırakmamıştır. Geçmişiyle barışmak isteyen Tom, eski kız arkadaşı Sarah’ya yakınlaşmaya çalışır. Tom’un gelişiyle kasabada vahşi cinayetler yaşanır. Herkes bu katliamları Tom’un yaptığını düşünür.