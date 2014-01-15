Son dört günde iki kadın öldürüldü: Şengül ve Gülsenem

12 Ocak'ta 14 yaşındaki Kader Erten, 14 Ocak'ta Şengül Ünlüyayla ve bugün Gülsenem Yuca. Kars'ın merkeze bağlı Hamzagerek Köyü'nde oturan 42 yaşındaki Yaşar Yuca, kendisinden boşanmak için dava açan 1 yıllık eşi, 36 yaşındaki Gülsenem Yuca'yı köy mibüsünde, yolcuların gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, merkeze bağlı, 130 haneli ve 400 nüfuslu Hamzagerek köyünde meydana geldi. İlk evliliğini komşu bir köyden biriyle yapan Gülsenem Yuca, 2 çocuğunun babasından boşanarak, halasının oğlu Yaşar Yuca'ya kaçarak evlendi. Daha önce evlilik yapmayan ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Yaşar Yuca ile Gülsenem Yuca arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Aynı köyde oturan ailesinin evine giden Gülsenem Yuca, boşanma davası açtı. Eşinin boşanma isteğine karşı çıkan Yaşar Yuca, vazgeçiremeyince tehdit etmeye başladı.

Eşi Gülsenem Yuca'yı köy yolcu minübüsünde gören Yaşar Yuca, eşinin nereye gittiğini sordu. Yolcuların gözü önünde evden getirdiği av tüfeğini eşinin şakağına dayayan Yaşar Yuca, tetiğe dokundu. Diğer yolcuların önünde eşini öldürdükten sonra kaçan Yaşar Yuca, kısa süre sonra yakalandı.

Gözatına alınan Yaşar Yuca ilk sorgusunun ardından tutuklandı. Gülsenem Yuca'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzurum'a gönderildi. Yuca, yapılan otopsinin ardından Hamzagerek köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayeti gören köylüler şunları anlattı:

"Gülsenem babasının evine dönünce boşanmak istemeyen Yaşar Yuca etrafta 'Onu vuracağım' diyordu. Yaşar Yuca minibüste, Gülsenem'i görünce 'Nereye gidiyorsun?' dedi. Gülsenem 'Sana mı soracağım' diye karşılık verince tartışma çıktı. Minübüste yaklaşık 10 kişi vardı. Herkesin gözü önünde korkunç cinayeti işledi."