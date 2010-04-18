Son derbi Fenerbahçe'nin

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Kanarya devam, Kartal tamam

NTV Spor'dan Enis Berki'nin "Kanarya devam, Kartal tamam" başlığıyla kaleme aldığı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin analizi şöyle:Turkcell Süper Lig'de derbi mücadelesine Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk için çok önemli bir galibiyet alırken, rakibinin umutlarını da söndürdü.Turkcell Süper Lig'de kaybedenin şampiyonluk yarışında büyük bir yara alacağı maçta Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, her derbi öncesi yaptığı gibi değişik bir kadro ile sahaya çıktı. Defansta Ferrari, Sivok'a yer veren tecrübeli teknik adam, İbrahim Toraman'a orta sahada görev verirken, İbrahim Köybaşı'na sol kanatta, Tello'ya ise süpriz bir şekilde sağ kanatta görev verdi. Fenerbahçe ise Gökhan Gönül ve Bilica'nın dönüşüyle ideal 11'i ile ezeli rakibinin karşısına çıktı.Maça Fenerbahçe çok hızlı başladı. 2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alex De Souza mükemmel bir vuruşla Rüştü'yü avlarken, bu maçı kazanmayı ne kadar istediğini de herkese gösterdi. Bu golle Denizli'nin ilk yarıyı gol yemeden tamamlama taktiği de işe yaramamış oldu.Bu golden sonra Fenerbahçe, rakibini bekleyen sistemine döndü. Kendi sahasında pas yapan sarı-lacivertliler, rakibinin üzerine gelmesine de izin verdi. 12. dakikada Guiza inanılmaz bir gol kaçırdı. Gökhan Gönül sağ kanattan ceza sahasına girdi ortasında bomboş pozisyonda bulunan Guiza, kolayı yapamadı ve topu yandan auta attı.Beşiktaş ilk şutunu 15. dakikada Tello'yla çekti ancak Şilili oyuncunun vuruşu üstten auta çıktı. İlk yarıda iki takımın da oyun sistemi gereği, futbolseverler çok gol pozisyonu izleyemedi.Maçın 40. dakikasında Fenerbahçe bir kez daha önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Özer, orta sahadan topu aldı, harika hareketlerle Beşiktaş ceza sahası önüne kadar geldi, güzel bir pasla Alex'i buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Brezilyalı yıldız vurmak yerine pas vermeyi tercih edince sarı-laciverliler mutlak bir golden oldu. İlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile kapandı.Mustafa Denizli 2. yarıya İbrahim Kaş, Uğur İnceman değişikliği ile başladı. Bu değişik sonrası Toraman sağ beke geçerken, Uğur İnceman İbrahim Toraman'ın görevini üstlendi. İkinci yarıya iyi başlayan takım yine Fenerbahçe oldu, Alex'in ceza sahası yayı çevresinden kullandığı serbest vuruşta defanstan seken top kornere çıktı.53. dakikada yine Alex sahneye çıktı, savunma arkasına çok güzel bir koşu yapan Brezilyalı futbolcu topla buluştu, ortasında Mehmet Topuz değerlendiremedi, dönen topta Guiza çok kötü bir vuruşla topu auta yolladı.55. dakikadan itibaren Beşiktaş rakibinin üstüne yüklenmeye başladı. Bobo sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, ortasında top Lugano'nun eline geldi, siyah-beyazlılar penaltı beklerken Hüseyin Göçek devam dedi. 57. dakikada Tello'nun kullandığı köşe vuruşunda Bobo kafayı vurdu, defanstan seken top az farkla kornere çıktı.Beşiktaş 64. dakikada penaltı kazandı. Siyah-beyazlılar hızlı çıktı, İsmail Köybaşı'nın pasıyla defans arkasına sarkan Bobo, topu penaltı noktasındaki Uğur İnceman'a aktardı, Uğur, Bilica'nın darbesiyle yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Bobo penaltı noktasına gitti. Brezilyalı topu kalecinin sağına attı ancak Volkan topun gideceği köşeyi tahmin etti takımı adına çok önemli bir kurtarış yaptı.Fenerbahçe 75. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Özer'in yerine oyuna giren Vederson ceza sahası içinde topla buluştu. Vuruşunda top az farkla auta çıktı.Mustafa Denizli hamlelerini 80. dakikalara sakladı. Önce İbrahim Üzülmez'in yerine Serdar Özkan'ı sonrasında ise Fink'in yerine Holosko'yu oyuna soktu. Daum ise bu hamleye Guiza, Semih değişikliğiyle yanıt verdi. 88. dakikada Ernst kırmızı kart görerek takımının bütün ümitlerini yıkan isim oldu.Maçın son dakikalarında 2 kırmızı kart daha çıktı. Fenerbahçe'den Vederson, Beşiktaş'tan da İbrahim Toraman kırmızı kart gördü.Bir derbi daha sona erdi. Fenerbahçe bir derbiden daha galip ayrılarak derbilerdeki üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu. Maç boyunca çok iyi bir oyun sergilemeseler de sarı-lacivertliler Alex'in attığı güzel golle şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puan aldılar. Beşiktaş için şampiyonluk ümitleri artık iyice azalmış durumda. Siyah-beyazlıların şans ayağına kadar geldi, 68. dakikada Bobo penaltıdan yararlanamayınca Beşiktaş şimdiden gelecek sezonu düşünmeye başladı.