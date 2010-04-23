Son dakikaya kadar uzlaşma ihtimali var

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin, ''Hâlâ uzlaşma ihtimali var, son dakikaya kadar bile var. Şu anda birinci tur bitiyor ama ikinci tur için de ihtimal var'' dedi.



Anayasa Mahkemesi'nin 48. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergin, ''Anayasa değişikliği görüşmeleri nedeniyle yorgun olup olmadığının'' sorulması üzerine, ''Fiziki olarak belki yorgunuz ama dimağımız yorgun değil'' diye konuştu.





Arkadaşlarımıza itimatımız var



''Görüşmelerin nasıl gittiğinin sorulmasına'' karşılık Bakan Ergin, gazetecilere ''Siz nasıl görüyorsunuz?'' sorusunu yöneltti. Bir gazetecinin, ''Biz fireleri hesaplıyoruz'' demesi üzerine Ergin, ''O hesaplara girmeyiz biz. Yola çıkarken zaten 'endişemiz olursa' çıkmayız demiştik. Grubumuzdaki arkadaşlarımıza itimadımız tam'' dedi.





Uzlaşma ihtimali var



Adalet Bakanı Ergin, ''TBMM'de uzlaşma olup olmayacağına'' ilişkin soru üzerine de ''Hâlâ uzlaşma ihtimali var, son dakikaya kadar bile var. Şu anda birinci tur bitiyor ama ikinci tur için de ihtimal var'' diye konuştu.



''Danıştay saldırısıyla ilgili görüntülerin silindiğine ilişkin TÜBİTAK raporunun'' hatırlatılması üzerine Sadullah Ergin, konuyla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini, bu konuda değerlendirme yapmayacağını söyledi.



Ergin, bir soru üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun gündemindeki konularını ''Huzur, sükunet atmosferinde'' görüşmeye devam ettiğini söyledi. Yetki kararnamesinin 4-5 hafta önce kurula gönderildiğini, bunun üzerine kurul çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ergin, atama kararnamesinin de 5-6 ünvanlı hakim ve savcıya ilişkin olacağını, bunun da ilerleyen günlerde bakanlıkta görüşüleceğini belirtti.



Bir gazetecinin, ''Kurulda tansiyon son zamanlarda hep yüksek'' demesi üzerine Adalet Bakanı Ergin, tansiyonun hep yukarılarda olduğu bir dönem olmayacağını, iniş çıkış göstereceğini, müzakereler sırasında da yükselmesinin olağan olacağını kaydetti.





Bedelli askerlik



Resepsiyona katılan Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Arslan Güner de gazetecilerin bedelli askerlik konusuna ilişkin sorularına ''Yarını bekliyoruz'' cevabını verdi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in Güner'in yanına gelmesi üzerine gazeteciler bedelli askerlik konusunu bu sefer Çiçek'e sordu. Çiçek de ''Bedelli olur mu olmaz mı bilmem ama ben bedelsiz yaptım'' diye espri yaptı.



Bu arada, Milli Savunma Bakanı Gönül, resepsiyondan ayrılırken, gazetecilerin, ''Efendim bedelli ne olacak?'' sorusunu, ''Şimdi Sayın Başbakanın takdirinde desem onu bile yazacaksınız. Neyse boşverin'' diye yanıtladı.





