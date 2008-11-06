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Spor

Son dakikaların adamı: Ronni

UEFA Kupası gruplarında ikinci hafta maçları geride kaldı. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı 2-0 yenerken, gruptaki dğier maçta Metalist ile Hertha Ber

06 Kasım 2008 02:00


UEFA Kupası gruplarında ikinci hafta maçları geride kaldı. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı 2-0 yenerken, gruptaki dğier maçta Metalist ile Hertha Berlin 0-0 berabere kaldı.



UEFA Kupası'nda favori ekiplerden AC Milan, ikinci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Braga'yı Ronaldinho'nun 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve E Grubu'nda puanını 6'ya çıkardı.

İtalya Ligi'nde sezona iyi bir giriş yapan ve 10. hafta sonunda puan cetvelinde ikinci sırada bulunan Udinese, UEFA Kupası'nda da ikinci haftayı kayıpsız geçti. İlk maçında sahasında Tottenham'ı 2-0 yenen Udinese, Spartak Moskova deplasmanından 2-1 galip ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. İtalyan ekibinin golleri Quagliarella'dan gelirken, Moskova ekibinin tek golünü Clemente kaydetti.

Kupada günün farklı galibiyetlerini ise Heerenveen'i 5-1 yenen Wolfsburg ve Dinamo Zagreb'i 4-0 mağlup eden Tottenham aldı. 

TOPLU SONUÇLAR

 Metalist

0 - 0

 

Hertha Berlin

 Stuttgart

2 - 0

 

Partizan

 Spartak Moskova

1 - 2

 

Udinese

 Lech Poznan

2 - 2

 

Nancy

 Feyenoord

1 - 3

 

CSKA Moskova

 Wolfsburg

5 - 1

 

Heerenveen

 Benfica

0 - 2

 

Galatasaray

 AC Milan

1 - 0

 

Braga

 Ajax

1 - 0

 

Zilina

 Manchester City

3 - 2

 

Twente

 Saint Etienne

3 - 0

 

Rosenborg

 Santander

1 - 1

 

Schalke

 Slavia Prag

0 - 1

 

Aston Villa

 Standard Liège

1 - 0

 

Sevilla

 Tottenham

4 - 0

 

Dinamo Zagreb

 Valencia

1 - 1

 

København

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