Son dakikaların adamı: Ronni

TOPLU SONUÇLAR Metalist 0 - 0 Hertha Berlin Stuttgart 2 - 0 Partizan Spartak Moskova 1 - 2 Udinese Lech Poznan 2 - 2 Nancy Feyenoord 1 - 3 CSKA Moskova Wolfsburg 5 - 1 Heerenveen Benfica 0 - 2 Galatasaray AC Milan 1 - 0 Braga Ajax 1 - 0 Zilina Manchester City 3 - 2 Twente Saint Etienne 3 - 0 Rosenborg Santander 1 - 1 Schalke Slavia Prag 0 - 1 Aston Villa Standard Liège 1 - 0 Sevilla Tottenham 4 - 0 Dinamo Zagreb Valencia 1 - 1 København

UEFA Kupası'nda favori ekiplerden AC Milan, ikinci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Braga'yı Ronaldinho'nun 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve E Grubu'nda puanını 6'ya çıkardı.İtalya Ligi'nde sezona iyi bir giriş yapan ve 10. hafta sonunda puan cetvelinde ikinci sırada bulunan Udinese, UEFA Kupası'nda da ikinci haftayı kayıpsız geçti. İlk maçında sahasında Tottenham'ı 2-0 yenen Udinese, Spartak Moskova deplasmanından 2-1 galip ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. İtalyan ekibinin golleri Quagliarella'dan gelirken, Moskova ekibinin tek golünü Clemente kaydetti.Kupada günün farklı galibiyetlerini ise Heerenveen'i 5-1 yenen Wolfsburg ve Dinamo Zagreb'i 4-0 mağlup eden Tottenham aldı.