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Spor

''SON DAKİKADA GOLÜNÜN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ'' KAYSERİ (A.A)

05 Şubat 2011 21:51

-''SON DAKİKADA GOLÜNÜN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ'' KAYSERİ (A.A) - 05.02.2011 - Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, ''Son dakikada yenilen golün üzüntüsünü yaşıyoruz'' dedi. Şahin, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmada durum 1-1 olana kadar her iki takımın da iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyledi. Hakemin maçı gereksiz uzattığını savunan Şahin, ''Oyun kalitesi açısından iyi bir maç oldu, ama gereksiz uzatma nedeniyle ikinci gol geldi. Yediğimiz golü haketmediğimizi düşünüyorum. Son dakikada yenilen golün üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok fazla söyleyecek birşey yok'' dedi.  Ankaragücü Futbolcusu Murat Duruel ise Kayserispor maçının üzerlerindeki kara bulutları dağıtmak için iyi bir fırsat olmasına rağmen yenildiklerini kaydetti. Son 2 maçtır 90. dakikada gol yediklerini ifade eden Duruel, ''Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Galibiyet için gelmiştik. 80. dakikaya kadar da iyi bir oyun sergiledik ama yenildik. Artık yapacak birşey yok. Önümüze bakacağız'' diye konuştu. Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arvaladze ise zor bir maç olduğunu belirtti. Top oynamaya çalıştıklarını, ancak saha zemini nedeniyle bunun zor olduğunu ifade eden Arvaladze, ''Futbolcularımı tebrik ediyorum. Takım oyunun becerirsek başarılı oluruz. Bu her maçta olmalı, devamlılık esastır. Rakibe pek pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Zor bir galibiyet oldu. Her maçta ters bir tekme yiyoruz. Herkes mücadele ediyor, ama ayağa oynayanlar var. Güzel olan futbol oynamak. Dikkatli oynasalar iyi olur'' dedi.

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