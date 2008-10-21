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Spor

Son dakika golleri!..

Ligde geride kalan 7 haftada 6 takım son dakikalarda gol atmayı başarırken, bu son dakika golleriyle takımların lig sıralamasında da değişiklikler gözlendi.

21 Ekim 2008 03:00


Turkcell Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 6 takım son dakikalarda gol atmayı başarırken, bu son dakika golleriyle takımların lig sıralamasında da değişiklikler gözlendi.

AA muhabirinin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, ligin ilk 7 haftasında oynanan 63 karşılaşmadan 9 müsabakada takımlar 90. dakikanın da dahil olduğu uzatma dakikalarında gol atma başarısı yakaladı.

Bu 9 karşılaşmanın 6'sındaki goller maçın neticesine etki ederken, bu takımlardan Ankaraspor, son dakika golleriyle 2 galibiyet elde etme başarısı gösterdi. Fenerbahçe ve Konyaspor da son dakika golleriyle galibiyete ulaşan takımlar oldu.

Ligin ilk 7 haftasında karşılaşmanın neticesini etkileyen son dakika gollerinin bulunduğu karşılaşmalar ve bu golleri atan oyuncuların listesi şöyle:


1. Hafta Konyaspor-Ankaragücü 3-2 (Dk. 90 Cihan)

3. Hafta Gaziantep-Ankaragücü 2-2 (Dk. 90 Chaaboni)

İstanbul B.B.-Ankaraspor 1-2 (Dk. 90+4 Murat)

7. Hafta Kocaelispor-Fenerbahçe 2-3 (Dk. 90+6 Semih)

İstanbul B.B.-Antalyaspor 2-1 (Dk. 90 İbrahim Akın)

Kayserispor - Ankaraspor 1-2 (Dk. 90+4 Kanote)


Bu karşılaşmaların dışında 2. haftada Ankaragücülü Iglesias Trabzonspor'a, 4. haftada Fenerbahçeli Kazım Kazım Gençlerbirliği'ne ve 5. haftada Denizlisporlu Roberts ise Gaziantepspor'a attığı son dakika golleri oynanan müsabakaların sonuçlarını etkilemedi.

Ligin 7. haftasında Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ankaraspor takımın son dakika golleriyle galip geldiği ligde, şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda atılan son dakika gollerin çıkarılmasıyla oluşturulan puan durumunda Gaziantepspor 3, Eskişehirspor 2 sıra yukarıya yükselirken, Ankaraspor ve Fenerbahçe ise mevcut durumlarında 2 basamak aşağıda bulunuyor.

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