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Spor

İşte çeyrek yüzyılın en iyi sporcuları

Son çeyrek yüzılın en iyi ilk 11'i bilyoner.com üyelerinin katıldığı anketle seçildi

20 Temmuz 2012 14:33

Şans oyunları sitesi Bilyoner'in 1987'den bu yana Süper Lig'de görev yapmış yabancı futbolcular ve teknik direktörler arasından "en iyileri" seçtiği anket sonuçlandı. Bilyoner.com üyelerinin seçimleriyle belirlenen sıralamada Pierre Van Hooijdonk’tan Cevad Prekazi’ye kadar birçok yabancı oyuncu yer bulurken; “en iyi” futbolcu olarak ise orta saha oyuncusu Alex De Souza, toplam oyların yüzde 77’sini alarak seçildi.


Çeyrek yüzyılın iz bırakan teknik direktörü: Mircea Lucescu
 

\Genel tabloya bakıldığında son çeyrek yüzyılın en iyi yabancılarından oluşturulan ilk 11’in kalesi, oyların %51’ini alan Claudio Taffarel’in oldu. En iyi sağ bek, Emmanuel Eboue olurken; stoper olarak ise Gheorghe Popescu ve Fenerbahçe’nin unutulmaz ismi Diego Lugano seçildi.

Son 25 yılın en iyi yabancı futbolcuları arasında efsane bir isim de göze çarptı. Bir dönem Fenerbahçe’de oynayan Roberto Carlos, futbol severler tarafından halen unutulmadığını kanıtladı ve %72 oyla listenin sol beki oldu. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması giyen sağ kanat oyuncusu Franck Ribery’nin de oyların %54’ünü alarak sıralamada yer bulduğu gözlerden kaçmadı.

Orta sahada, Fenerbahçe’nin yıldızı Alex De Souza ve Galatasaray’ın tarihine damgasını vurmuş bir isim olan Gheorghe Hagi’nin bulunduğu görüldü.

Bir dönemin ünlü ismi Cevad Prekazi de ilk 11’in en dikkat çeken isimlerinden... Prekazi, en iyi sol kanat oyuncusu seçilirken; Pierre Van Hooijdonk ve Mario Jardel, unutulmayan forvetler oldu.

Anketin favori teknik direktörü ise %43 oyla Mircea Lucescu oldu. Üyelerin %77’si de, 1987’den bu yana görev yapmış futbolcular arasında “en iyi” olarak Alex De Souza’yı seçti.


Fenerbahçeliler Schumacher’i, Galatasaraylılar Hagi’yi unutmadı


Üç büyüklerin taraftarlarının ankette kullandıkları oylar da değişkenlik gösterdi. Kaleci seçimlerinde Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları Taffarel’i seçerken; Fenerbahçeliler oylarını Toni Schumacher’den yana kullandılar.

Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör seçiminde Arthur Zico’yu tercih ederken, en iyi futbolcu seçiminde ise Galatasaraylı taraftarların, genel tablonun aksine Gheorge Hagi’yi liderlik koltuğuna taşıması dikkat çekti.

Genel tablodan farklı olarak Fenerbahçeli taraftarların sıralamasında, Uche, Miroslav Stoch ve Anelka; Galatasaraylı taraftarların listesinde Popescu, Beşiktaşlıların ilk 11’inde ise Roberto Hilbert, Antonio Carlos Zago ve Amokachi yer aldı.

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