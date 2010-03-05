Son cemre düşüyor

T24

Cemre, ilkbahara doğru önce havada, sonra suda ve son olarak toprakta 7'şer gün arayla meydana gelen sıcaklık yükselmesi olarak adlandırılıyor.Eskiler 365 günlük yılı 179'u ''kasım'' ve 186'sı ''hızır'' günleri olarak ikiye ayırmış, bu ayrıma göre ise kış devresi 8 Kasımda başlıyor, 6 Mayısta da Hıdırellez'le yaz devresi yani hızır günlerine giriliyor. Kasımın 46'sında 40 gün anlamına gelen ''erbain'', 86'sında da 50 gün anlamına gelen ''hamsin'' başlıyor.Böylece kışın en soğuk zamanları olan 90 günlük sürenin geçtiği, kasım günlerinin ortasını geçip 100 gün geride kalınca halk arasında zorlu kış günlerinin geride kaldığı düşüncesi hakim oluyor.Bu inanışa göre kasımın 105'inde (19-20 Şubat) birinci cemrenin havaya, 112'sinde (26-27 Şubat) ikincisinin suya, 119'unda (5-6 Mart) ise üçüncüsünün toprağa düştüğüne ve 7 günlük aralıklarla buraları ısıttığına inanılıyor.