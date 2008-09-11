Son Caretta'lar denize kavuşuyor

Olimpos’ta carettaya yer yok!

Caretta yumurtalarına koruma

Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki dünyaca ünlü koruma altındaki Çıralı Plajı'nda yuvalarından çıkan son yavru Caretta'lar denize ulaşmaya başladı. Bir haftaya kadar tamamlanacak deniz yolculuğunun ardından yalnızca Çıralı'dan bu yıl 6 bine yakın Caretta yavrusu denize ulaşmış olacak.Soyu tükenme tehdidi altında olan Caretta'ların Kemer'e bağlı Ulupınar Köyü'ndeki Çıralı Plajı'nda bulunan yuvaları Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) işbirliği ile korunuyor. Bölgedeki yuvalarda kalan son yavrular da yumurtalarından çıkarak denize ulaşıyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı Çıralı Sorumlusu Turgay Cesur, Caretta'ların 3.2 kilometrelik sahilin insan yoğunluğunun az olduğu 2 kilometrelik alanda yuvaladıklarını söyledi. Cesur, Çıralı'ya ilk anne kaplumbağanın 24 Mayıs'ta, sonuncusunun ise 2 Ağustos'ta yuva yapıp yumurta bıraktığını kaydederek, 79 yuvadaki yavruların yüzde 90'ının denize ulaştığını bildirdi. Cesur, son yavruların da bir hafta içerisinde denize ulaşacaklarını, bu yavrularla birlikte yaklaşık 6 bin Caretta Caretta türü deniz kaplumbağasının denize kavuşmuş olacağını söyledi.Çıralı köylülerinin gönüllü olarak kurdukları Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi üyelerinin başında nöbet tuttuğu yuvalardan son olarak çıkan yavruların denize ulaşana kadar geçirdikleri süreci, köyde konaklayan yabancı tatilciler de sabaha kadar uyumadan merakla izliyor. Yuvasından kendi çabası ile çıkamayan yavrulara küçük destekler veren köylüler, denizin pırıltısına ve doğan güneşin ilk ışıklarına doğru kumsalda içgüdüsel olarak yaptıkları yolculuğa ise müdahale etmiyor. Eko dengenin bozulmaması için zorlu yürüyüşlerini yardımsız tamamlamaları için bekleyenler, kimi zaman sırtüstü devrilip doğrulmak için dakikalarca çabalayan kimi zaman ise yolunu şaşıran yavruların denize yaklaştıkça hızlanan koşularını nefeslerini tutarak izliyor.