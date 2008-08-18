Son boksör yarı finalde

2008 Pekin Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden son boksör olan Yakup Kılıç, 57 kiloda çeyrek final mücadelesinde Cezayirli sporcu Abdelkader Chadi ile karşılaştı.



Yakup Kılıç, İşçiler Spor Salonu'nda yapılan çeyrek final müsabakasında rakibi karşısında baştan sona çok rahat bir maç çıkardı. Uzun boyunun verdiği avantajla rakibini yanına yaklaştırmayan Kılıç, kontra yumruklarla puanlar aldı. İlk raundu 5-1 önde geçen Kılıç, 2. raundu 9-5, 3. raundu da 11-6 üstünlükle tamamladıktan sonra müsabakadan da 13-6 sayıyla galip ayrıldı.



Bu sonuçla yarı finale yükselen Yakup Kılıç, bronz madalyayı da garantilemiş oldu. Kılıç yarı finalde Ukraynalı dünya ikincisi Vasyl Lomachenko ile karşılaşacak.



57 kilo yarı final müsabakaları 22 Ağustos Cuma günü TSİ 14.30'da yapılacak.

