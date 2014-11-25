Son bir yılda ünlü isimlerden hangi cinsiyetçi söylemleri duyduk?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz" sözleri tartışma yarattı. Ancak son bir yıl içinde basına yansıyan pek çok haber, Türkiye'de kadın hakları mücadelesinin durumunu gösteriyor.

Çiçek Tahaoğlu'nun Bianet'teki haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha dün (24 Kasım) toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine görüşlerini şöyle paylaştı:

“Kadın kadına eşitlik doğru olandır. Erkek erkeğe eşitlik doğru olandır. Eşitlik mağdur olanın mağdur eden seviyesine çıkarılmasıdır. Eşitlikten ziyade eşdeğer olabilmektir önemli olan. Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz çünkü bu fıtrata terstir.”

Üstelik Erdoğan bu cümleleri Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde söyledi. Bu kadarla da kalmadı, “Feministlere bunu anlatamazsın” dedi. Feministlerin “eşitlik” mücadelesinde “takılıp kaldığını”; bu sırada adaleti es geçtiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanının sözleri Türkiye’de kadına şiddetle mücadelenin ne durumda olduğunu ortaya koyuyor. Ama yine de son bir senede erkek şiddetiyle nasıl mücadele edilmiş merak ediyorsanız, gelin birlikte hatırlayalım.

İzzet Yıldızhan: Tokadı da şimdi şiddetten mi sayalım?

Türkücü İzzet Yıldızhan, Habertürk’e verdiği röportajda şunları söyledi:

“Tokadı da şimdi şiddetten mi sayalım? Tokadı ben şu an eğitimi için çocuğuma da atıyorum. Bu benim için yadırganacak bir durum değil. Şiddet bence bir erkeğin evdeki insanlara karşı olan sorumluluğunu bilmemesi, alkol ve uyuşturucu kullanması, sapkın hayat tarzını ailesine yansıtmasıdır. Ben sorumluluklarımın hepsini yerine getiriyorum. Sadece anlaşamadığımız ve zıtlaştığımız bir konu yüzünden bir tokat atıyorum. Şiddet mi bu? Her ailede bir kadın tokat atmış veya tokat yemiştir. Bazen şiddet ve kırgınlıklar sevginin pekişmesi bile oluyor.”

Teknik direktörden kadın hakeme: Evde bulaşık yıka

Kuvayi Milliyespor’un Teknik Direktörü İzzet Kızgın, kadın hakeme “Sizin yapacağınız en güzel şey, evinize gidip bulaşık yıkamaktır” dedi. Türkiye Futbol Federasyonu İl Disiplin Kurulu, Kızgın’a 7 gün men cezası verdi.

Melih Gökçek: Evi topluyorsunuz, Allah razı olsun

Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen etkinlikte konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken şunları söyledi:

“Sizler burada eğleneceksiniz. Fazla konuşmak istemiyorum. Özellikle evlerde bizlerin her şeyini siz bayanlar topluyorsunuz. Onun için sizlere gerçekten çok şey borçluyuz. Allah sizlerden razı olsun.”

“Babalar cinayete zorlanıyor”

Çanakkale’de Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, 6284 sayılı Aile İçi Şiddeti Önleme Yasası'nın, Türk toplumuyla uyuşmadığını, aksine "şiddete karşı şiddet" uygulanmasına sebep olduğunu söyledi. Özen, Türk erkeğinin bir gecede yasal iç güveysi haline dönüştürüldüğünü, ataerkil yetişen bir erkeğin ise bu durumu kabullenemediğini kaydetti. Özen ayrıca, “Ömür boyu hapse mahkum olacak olan babalar devlet eliyle cinayete zorlanmaktadırlar. Devletimizin başındakiler artık bu duruma bir dur desin” dedi.

Savcı: Sevişiyorsunuz sonra biz uğraşıyoruz!

İskenderun’da üç yıldır eski sevgilisi Y.D.’nin taciz ve ölüm tehditlerine maruz kalan N.K., defalarca emniyete ve savcılığa yaptığı başvurular ve "Nitelikli cinsel istismar" açılan davada verdiği mücadeleler sonunda tutuklama kararı alınması için yaptığı başvuruda savcıdan aldığı cevap, “Niye ilişkiye giriyorsun? Sonra bizi uğraştırıyorsun” oldu. Tecavüzcü tutuksuz yargılanıyor.

Ayşenur İslam: Koruma kararı altında öldürülen kadın yok

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Türkiye'de devlet koruması altında iken öldürülen kadın olmadığını iddia etti. Bir gazetecinin Çağlayan Adliyesi’nde korumasıyla öldürülen bir kadını hatırlatması üzerine İslam şunları söyledi:

''Aile Bakanlığı'nın koruma altına aldığı bir kadın değildi. Emniyet güçlerinin kendisine verdiği bir korumayla beraber öldürülen bir kadın vardı. O farklı bir durum'.'

Bianet’in medyaya yansıyan haberlerden derlediği erkek şiddeti çetelesine göre, 2014’ün ilk altı ayında 11 kadın koruma tedbir kararlarına rağmen öldürüldü. 2013’te ise 10 kadın koruma tedbir kararları sürerken öldürülmüştü.

Erdoğan: Erken evlenin çok seçici olmayın

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kadın öğrencilere erkenden evlenmelerini ve çok seçici olmamalarını nasihat etti:

“Evlilik olayını geri atmayın. Nasibinizi bulunca kararınızı veriniz. Çok seçici de olmayın. O zaman gülistandan boş çıkarsınız”.

Bülent Arınç: Kadın iffetli olacak, kahkaha atmayacak

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, son zamanlarda Türkiye 'de ahlaki bir çöküntünün yaşandığını söylerken şöyle konuştu:

“Kadın iffetli olacak. Mahrem, namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak, iffetini koruyacaksın."

Arınç: Dayanamayıp direğe çıkanlar

Arınç, kahkaha açıklamasının ardından gelen eleştirilere ise şu cevabı verdi:

“O konuşmamdan bir kısım alınmış. Sadece kadınlar kahkaha atmasın dediysem akıl dışı bir iş yapmışımdır. Ama orada ahlak kurallarıyla ilgili bir konuşma yaptım. Kocasını bırakıp tatile çıkanlar, direği gördüğünde dayanamayıp direğe çıkanlar... Böyle bir hayatın içinde siz olabilirsiniz, size kızmanın ötesinde acıyabilirim.”

Kılıçdaroğlu: Milletin anasını belleyenler…

Cumhurbaşkanlığı seçimlerin hemen öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Erdoğan bu desteği niye istiyor? Sıfırlayamadığı dolarları, Euroları, liraları var. Milletin anasını belleyen iş adamları var. Onlarla beraber yola çıktı. ‘Milletin adayı’ değil, olsa olsa ‘milletin anasını belleyenlerin adayı’ demek lazım.”

R.T. Erdoğan: Edepsiz kadın

Başbakan Erdoğan, Malatya mitinginde gazeteci Amberin Zaman’ı hedef gösterdi. Gazetecilik örgütleri ve kadın örgütlerinin basın açıklamalarıyla tepki verdiği açıklama şöyle:

"Oradan da gazeteci kılıklı bir militan çıkmış, edepsiz bir kadın, 'Müslüman ülkede bunu beklemek zor değil mi' diyor. Haddini bil haddini. Eline vermişler bir kalem, gazete köşesinde yazıyorsun. Çıkarıyorlar seni işte bu malum Doğan grubunun televizyonuna, oradan da saygısızca yüzde 99'u Müslüman olan bu halka hakaret ediyorsun."

Akdoğan: Nankör

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle TRT Genel Müdürlüğü Lokali’nde bir araya geldiği kahvaltıda, Aysel Tuğluk’un Suruç’ta taş atarken çekilen fotoğrafı için şunları söyledi:

“Eski Türkiye manzarasıdır, bir eski bir milletvekilinin taş atması. Bu nasıl bir nankörlüktür? Karşıdaki insanı bağrına basan Mehmetçiği siz öbür tarafta taşlayacaksınız, bu çok fazla çok büyük bir nankörlüktür.”

Davutoğlu: Edepsiz

Başbakan Ahmet Davutoğlu Ahi Evran Külliyesi'ndeki 27. Ahilik Haftası töreninde yaptığı konuşmada, “Bir vekil tuttu, o kardeşimizi, o kardeşlerimizin elinden tutarak, sınırlarımızın içine çeken o aziz Mehmetçiğe taş atma edepsizliğini gösterdi” dedi.

Erdoğan: Densiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi “Türkiye Markası” tanıtımına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de üretilen ürünlerin üzerinde yazacak logo ve sloganları tanıttıktan sonra sözü Tuğluk’a getirerek, “Mehmetçik sınıra gelen o mağdur insanların can güvenliği için çırpınırken birilerinin çıkıp Mehmetçiğe taş atması maalesef büyük bir densizliktir” dedi.

Seda Sayan: Bu kadar güler yüzlü katil gördünüz mü?

Seda Sayan, beş evlilik yapan ve iki eşini öldürdükten sonra altıncı kez evlenmek üzere Flash TV’de bir izdivaç programa çıkan Sefer Çalınak ile hakkında taciz ve tecavüz iddiaları bulunan yoga hocası Akif Manaf’ı dün Show TV’de canlı yayına çıkardı.

Sayan, yoga hocası Manaf’ı “Yıllardır tanıyorum. Asla öyle bir şey yapmaz” diyerek savunurken, Çalınak için “Bu kadar güler yüzlü bir katil gördünüz mü” dedi.

Kaplan: Erasmus değil orgasmus

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, “Erasmus değil, ‘orgasmus’ projesi!” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“Erasmus’a bazı Avrupalı öğrenciler Orgasmus adı verirler. Durum bu kadar vahim yani! Erasmus projesi, eğitim projesi değil, yozlaşma, cinselliği putlaştırma, cinsellik peşinde koşturan ‘ahmaklar sürüsü’ yetiştirme projesidir! Evet, 'Erasmus kardeşliği' geliyor! Ülkelerin kremasını, elit kadrolarını yetiştiren, yersiz, yurtsuz, ruhsuz, ülkesiz, melez ama tektipleşmiş, tek kutsalı cinsellik olan insanaltı yaratıklar icat eden bu pagan proje, bütün dünyanın parlak çocuklarını yutuyor, uyutuyor ve uyuşturuyor! Özetle... Erasmus projesi, bir eğitim projesi değil, soysuz, yoz, ahmaklaşmış küresel pagan bir kuşak yetiştirme projesidir.”

Ayşenur İslam: Elleri Kırılsın

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, gazetecilerin kadın cinayetlerindeki artış hakkındaki soruyu şöyle cevapladı:

“Elleri kırılsın, bu bir insanlık suçu böyle bir şeyi kanıksamak mümkün değil. İnsanların aklını başına alması gerekir. İnsan kabahat işleyebilir suç da işleyebilir ama hiçbir suçun cezası ölüm değildir. Hiç kimse tek başına böyle bir kararı veremez. Bu barbarlıktır, vandallıktır, insanlık dışı bir durum.”

Samsun Müftüsü: Zina, bebeğe tecavüz, timsah gözyaşı vs.

Samsun Müftüsü Hayrettin Öztürk Samsun il Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle il Müftülüğünde düzenlenen toplantıda, şunları söyledi:

“18 yaşındakinin zinasına karşı çıkamıyorsanız, 7 aylık bebeğe tecavüze karşı çıkmak timsah gözyaşıdır. Bir sınır yoksa hiçbir sınır yoktur. Şehvet öyle bir şeydir ki, sınırda durmazsanız, duracağınız hiçbir yer yoktur.”

Perihan Mağden: Garipoğlu’na haksızlık ettik

Yazar Perihan Mağden, Münevver Karabulut’un kafasını keserek öldüren Cem Garipoğlu’nun intiharının ardından yazdığı “Cem Garipoğlu’nun Türklük Halleri ve akıl sağlığıyla bu dünyaya yerleşememe sınavı” başlıklı makaleyle tepki çekti.

Kültür müsteşarı: İnanamayacaksınız ama gerçekten çay demlemeyi bilmiyorlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Haluk Dursun, kişisel Facebook hesabında şunları paylaştı:

“Hayat Bilgisi Sıfır” başlıklı bir yazısında bakanlıkta çalışan kadın personeli için ''Çan çan çan konuşmaya bayılıyorlar. Kompostoyla hoşafın farkını anlamıyorlar: Zamane kızları inanamayacaksınız; ama gerçekten çay demlemeyi bilmiyorlar. En son aklıma şu geliyor; bu yaştan sonra gidip bir okulda 'hayat bilgisi' dersi mi versem? Gençlere biraz yol yordam mı öğretsem?''

Nil Burak: Benim oğlum da erkek

Şarkıcı Nil Burak, oğlu bar çıkışında bir kadını darp edince şöyle konuştu:

“Benim oğlum değil bir hanımı dövmek, karıncayı bile incitemez. Ben evladımı bu kişilikte yetiştirdim. Burada başka bir şey var. Tartışma anında, sinir anında yaşanan bir şey. Ben şiddeti savunmuyorum ama bir insan küfür ediyorsa ne yapılabilir? Benim oğlum da erkek ve delikanlı biri, sinirlenmiş. 22 yaşındaki bir genç kızın gece kulüplerinde her gece ne işi olabilir? Durup dururken çocuk seninle olmuyor diye küfrediyorsun, tehditler savurup ölümle tehdit ediyorsun, sonuçta o da delikanlı. Biz de suç duyurusunda bulunacağız.”