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Son bir yılda 287 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı

Son bir yılda bireysel kredi müşterilerinin sayısı 2.1 milyon kişi arttı

14 Eylül 2020 08:12

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi müşterilerinin sayısı 2019 Temmuz’da 31.3 milyon kişi iken 2.1 milyon kişi artarak 2020 Temmuz’da 33.4 milyon kişiye yükseldi. 2019 Temmuz’da 527 milyar TL olan bireysel kredi borçları, 2020 Temmuz’da 769.2 milyar TL’ye ulaştı. Son bir yılda ihtiyaç kredisi kullananların sayısında ise yüzde 200’ü aşan artış dikkat çekti.

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