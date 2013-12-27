'Son bir yılda 1203 işçi hayatını kaybetti'

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 26 Aralık'a kadar 2013 yılında 1203 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, inşaat, tarım, taşımacılık, ticaret, maden, metal, kimya ve tekstil sektörlerinin işçiler için "yangın yeri" olduğunu ileri sürüldü.

Açıklamada yaşamını yitiren işçilerden 59'unun çocuk, 101'nin kadın olduğu bilgisi de yer aldı. Meclis ayrıca 2014 Ocak ayının ilk haftasında ayruntılı iş cinayetleri raporunu yayınlayacağını da duyurdu.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıklaması şöyle:

"Son günlerde devlet içindeki çatışma büyüdükçe ayakkabı kutularındaki milyonlar, yolsuzluklar, aşırmalar bir bir ortaya saçılıyor...

Bütün bu gelişmeler üç bakanın yolsuzluk nedeniyle istifa ettiği;

Asgari ücret görüşmelerinde yüzde 3 zammı yeterli bulan ve ‘800 TL’ye bal gibi geçinilir’ sözlerini söyleyen Faruk Çelik’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu;

‘İş kazaları medeniyet göstergesidir’ diyen Nihat Zeybekçi’nin Ekonomi Bakanı olarak göreve geldiği;

‘Kadın da olsa çocuk da olsa güvenlik görevlilerimiz gereğini yapacaktır’ diyen ve her hak talebine şiddet uygulanması buyuran Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu ülkemizde yaşanıyor...

İşte tam da bu noktada yine gizlenmeye çalışılan bir gerçeği haykırmak istiyoruz...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak yazılı, görsel, dijital basından takip edebildiğimiz ve emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ışığında tespit edebildiğimiz kadarıyla 2013 yılında (26 Aralık itibarıyla) en az 1203 işçi yaşamını yitirdi…

İnşaatlar, tarım, taşımacılık, ticaret, maden, metal, kimya ve tekstil sektörleri yangın yeri oldu...

Yaşamını yitirenlerin 59’u çocuk işçi, 101’i kadın işçi...

İşte ekonomik büyümeniz, ileri demokrasiniz, yeni Türkiye’niz... İşte para düzeniniz...

Yağmanın, yolsuzluğun, talanın, şiddetin sorumlusu olduğunuz gibi 1203 işçinin yaşamını yitirmesinin de sorumlusu sizsiniz..."