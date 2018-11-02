Son bir haftada yurt içinde ve dışında 124 terörist etkisiz hale getirildi (1) 

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, tarafından yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda son bir haftada 124 terörist etkisiz hale getirildi.