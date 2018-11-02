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Son bir haftada yurt içinde ve dışında 124 terörist etkisiz hale getirildi (1) 

  ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, tarafından yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda son bir haftada 124 terörist etkisiz hale getirildi

02 Kasım 2018 17:46

 

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, tarafından yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda son bir haftada 124 terörist etkisiz hale getirildi. 

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