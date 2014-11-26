'Son başvuru tarihi 1 Aralık'

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol, kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı kanunun getirdiği haklardan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 1 Aralık olduğunu hatırlattı. Erol, 1 Aralık’tan sonra borcunu yapılandırmayan mükelleflerin hesaplarına, alacaklarına ve kira gelirlerine el koyacaklarını, ev ve iş yerlerine icra memurlarıyla gidip borcun tahsilini yapacaklarını söyledi.

Erol, vergi dairesi müdürleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, 6552 sayılı kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyenler ve bugüne kadar yapılan başvurular hakkında bilgi verdi.

6552 sayılı kanunun 11 Eylül tarihinde Resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini ve 30 Nisan 2014 tarihine kadar olan borçları yapılandırmayı amaçladığını hatırlatan Erol, yapılandırma için son başvuru tarihinin 1 Aralık olduğunu da vurguladı.

Hatay’da vergi borcu bulunanlardan şu ana kadar borç yapılandırması için 33 bin 516 mükellefin başvuruda bulunduğunu belirten Erol, bu kişilerin toplam 176 milyon 501 bin lira tutarındaki borçlarının yapılandırmaya girdiğini söyledi. Hatay’daki yükümlülerin toplam 166 bin dosya sayısına ve 472 milyon lira borca sahip olduğunu belirten Erol, borcu bulunan yükümlülerin bir an önce vergi dairesine başvurarak borçlarının yapılandırması için işlemlere başlamasını istedi.

Dairelerden, internet ve telefonla öğrenebilirsiniz

Vatandaşların vergi borçlarının bulunup bulunmadığını öğrenmek için çeşitli yollara başvurması gerektiğini kaydeden Erol, “Mükelleflerimiz borç yapılandırması için vergi dairelerinden, e-devlet kapısından, internet vergi dairesinden, cep telefonundan 1189’a kısa mesaj atarak da borçlarını öğrenebilir ve ona göre gelerek işlemlerini başlatabilirler” dedi.

Hafta sonu da açık

1 Aralık tarihine kadar vergi borçlarının yapılandırması için başvuruda bulunacak mükellefleri mağdur etmeyeceklerini bu nedenle vergi dairelerinde hafta içi mesai saatini 08.00-18.00 arasına, hafta sonu ise 09.00-13.00 arasına çektiklerini hatırlatan Nazmi Erol, borcunu ödemek isteyen mükelleflere her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi.

Hacizler ertelendi ama...

Yasanın çıkacağını bildikleri için bu yılın ikinci altı aylık döneminde borçlulara gelen hacizleri ertelediklerini söyleyen Erol, “1 Aralık’tan sonra borcunu yapılandırmayan mükelleflerin başta banka hesapları olmak üzere, alacaklarına, gelecek kira gelirlerine el koyacağız, ev ve iş yerlerine icra memurlarıyla birlikte gelerek borcun tahsili için tüm yolları deneyeceğiz” diyerek uyarıda bulundu.



