Son Başbakan Binali Yıldırım'dan Meclis Başkanlığı açıklaması: Biz her türlü görevi yaparız

Meclis Başkanı olacağı uzun süredir kulislerde konuşulan Yıldırım konu hakkındaki bir soru üzerine "Şöyle söyleyeyim, benim liderim, partimizin genel başkanı ve partimiz ne yönde karar alırsa, neyi münasip görürse biz her türlü görevi yaparız" dedi.

24 Haziran seçimlerinin ardından başlayacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle başbakanlık makamı da kalkacak. Başbakanlık koltuğunun son sahibi Binali Yıldırım'ın yeni dönemde Meclis Başkanı olacağı dile getiriliyordu.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan son Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konu hakkında ''Onun kararını ben vermem'' diyen Yıldırım partisinin vereceği kararı bekleyeceğini ifade ederek ''Yakında ne olacağı belli olur'' diye konuştu.

Yeni sistemde çift başlılığın ortadan kaldırılacağını ifade eden Yıldırım Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne ilişkin olarak şöyle konuştu:

Bunun üzerine saatlerce konuşabiliriz ama 1982’den başlayayım. Bu tartışma 140 yıldır yapılıyor Türkiye’de. Cumhuriyetten de önce başlayan bir tartışma ama 1980 ihtilali işin tuzu biberi oldu. ihtilalle birlikte parlamenter sistemden biraz daha uzaklaşıldı. Önceden cumhurbaşkanları temsili makamlardı. 82 Anayasası’nda darbeyi yapanlar cumhurbaşkanı olmayı da karar verdikleri için, anayasa ve cumhurbaşkanı beraber oylandı. Oraya Evren, anayasayı yazdırırken cumhurbaşkanlığı kısmına ne yetki varsa hepsini dizmiş. Yani yetkileri parlamenter sistemden de silmedikleri için bu sefer ikisi beraber, aynı yetkiyle donatılmış. Nasıl çalışacak? Doğal bir çift başlılık ortaya çıktı. Sürdürülebilir bir şey değil. Bunu 90’lı yıllar boyunca gördük. Biz 15 yılı geride bıraktık. Biz iktidara geldiğimiz ilk geldiğimiz günden beri bunun zorluklarını yaşıyoruz. Ama biz mazeretlere sığınan bir iktidar olmadığımız için sabrettik. İlk günden itibaren bu sistem değişmelidir dedik. Düşünebiliyor musunuz? 19 Kasım 2002’de iktidara gelmişiz, askerler 8 Ocak’ta muhtıra vermiş. Yok laiklik elden gidiyor… Ya kardeşim Allah’tan korkun 1,5 ay bile olmamış.