Son Başbakan Binali Yıldırım seçim sonuçlarını böyle takip etti

AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını Başbakanlık Resmi Konutu'nda ailesiyle izledi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oyunu İzmir'de kullanmasının ardından Ankara'ya geldi.

Sandık sonuçlarını Başbakanlık Resmi Konutu'nda kurulan ekranlardan takip eden Başbakan Yıldırım'a, ailesi ve yakın çalışma ekibi eşlik etti.

Yıldırım'ın, eşi Semiha Yıldırım, torunları ve ailenin diğer üyeleriyle beraber çekilen fotoğrafları basınla paylaşıldı.