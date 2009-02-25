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Dünya

Son Apaçi’ye iade-i itibar

Amerikan Temsilciler Meclisi, ölümünün yüzüncü yıldönümünde efsanevi Apaçi lideri Geronimo’ya itibarını iade etti.

25 Şubat 2009 02:00

Amerikan Temsilciler Meclisi, ölümünün yüzüncü yıldönümünde efsanevi Apaçi lideri Geronimo’ya itibarını iade etti.

1909’da ölmüştü

ABD’nin yeni başkanı Barack Obama, Apaçilerin efsanevi lideri Gerenimo’nun itibarının iadesi için düğmeye bastı. ABD meclisinin pazartesi günkü oturumunda kabul edilen karar metninde, 17 Şubat 1909’da ölen "Geronimo" lakaplı Apaçi lideri Goyathlay’ın itibarı iade edildi.

Olağanüstü yiğitti

Meclis, Geronimo’nun olağanüstü yiğitliğini ve kendi topraklarını, halkını ve Apaçi hayat tarzını savunma azmini takdir ettiklerini açıkladı. Topraklarını önce Meksikalılara, sonra da Amerikalılara karşı savunan Geronimo, 1886’da Amerikan ordusuna teslim olmak zorunda kalmıştı. 20 yıldan fazla savaş esiri olan Gerenimo öldüğünde 90 yaşındaydı.

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