Son ankete göre 'Hayır' kılpayı önde!

T24 - SONAR Araştırma Şirketi’nin yaptığı Anayasa değişikliği referandumu araştırması, "hayır" oylarının çok az farkla önde olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre "hayır" oylarının oranı yüzde 50.13, "evet" oylarının oranı ise yüzde 49.87 seviyesinde.





SONAR Araştırma Şirketi’nin yaptığı Anayasa değişikliği referandumu araştırması, "hayır" oylarının çok az farkla önde olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre "hayır" oylarının oranı yüzde 50.13, "evet" oylarının oranı ise yüzde 49.87. Araştırmadaki yüzde 1.06’lık hata payı göz önüne alındığında "evet" oylarının yüzde 50’yi geçmesinin de ciddi bir olasılık olduğu belirtildi.



SONAR’ın referandum anketi 15 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Afyon, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 39 ilde 8 bin kişiyle gerçekleştirildi.



Araştırmaya katılanların yüzde 44.41’i "hayır", yüzde 44.18’i "evet" oyu vereceğini açıklarken yüzde 4.12’si referandumu boykot edeceğini, yüzde 7.28’i ise kararsız olduğunu belirtti. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında ise referandumda yüzde 50.13 oranında "hayır", yüzde 49.87 oranında "evet" oyu çıkacağı kaydedildi. Araştırmanın hata payının yüzde 1.06 oranında olduğu belirtildi. Bu hata payı göz önüne alındığında "evet" oylarının yüzde 50’yi geçmesinin de ciddi bir olasılık olduğu ifade edildi. Araştırmada "evet" oylarının yüksek çıkmasında en etkili bölgenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu olduğuna dikkat çekilirken BDP’nin boykot çağrısına rağmen seçmenlerin yüzde 75’inin sandığa gideceği ve büyük çoğunlukla "evet" oyu kullanacağı kaydedildi. Referandumda "hayır" oyu çıkmasında kadınların etken olacağı vurgulandı.





