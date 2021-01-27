Son 6 yıldır sosyal medyada en çok takip edilen ABD Kongre üyesi Bernie Sanders

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Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın 6 yıldır sosyal medyada en çok takip edilen ABD Kongre üyesi olduğu belirtildi.

Pew Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki üç Kongre'de (114., 115. ve 116. dönem) görev yapan tüm senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinin kişisel olarak ve kampanya için kullandıkları Twitter ve Facebook profilleri incelendi.

Bu yıllar içerisinde iki defa Demokrat Parti başkan adaylığına aday olan Sanders'ın 114. Kongre döneminde 9.8 milyon, 115. Kongre döneminde 16.5 milyon ve 116. Kongre döneminde 21.7 milyon sosyal medya takipçisi olduğu tespit edildi.

Bu sonuçlara göre Sanders'ın 6 yıldır en çok takip edilen Kongre üyesi olduğu belirtildi.