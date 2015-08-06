Son 6 ayda 14 kadın kendilerine şiddet uygulayan erkekleri öldürdü

İstanbul Feminist Kolektif, 2015'in ilk altı ayında şiddet gördüğü/tacize uğradıkları erkekleri öldüren kadınların hikayelerini ve erkek şiddetine karşı meşru müdafaa davalarındaki kararları derledi. Feminist Kolektif’in “Kadınlar Hayatlarına Sahip Çıkıyor” başlıklı raporuna göre, kadınların öldürdükleri erkeklerin çoğunu eski ve yeni kocalar, sevgililer oluşturdu.

Yaralanan 17 erkekten sadece beşi kendilerini yaralayan kadınları tanımıyordu. Öldürülenlerin bir kısmı ise gece vardiyadan çıkan kadını evine kadar takip edip zorla eve girmek isteyen ya da meydanda, sokakta, otobüste kadınlara dokunan, sarkıntılık eden, laf atan erkeklerdi.

Davalarının yüzde 20’sinde indirim uygulanmadı

Raporda erkek şiddetine karşı meşru müdafaa davalarından çıkan kararlara da yer verildi. Buna göre, 2015’in ilk altı ayında, medyaya yansıyan 15 yargı kararı oldu:

* Bu kararların sekizi kendini savunmak amacıyla öldürme, biri yaralamaya ilişkin görülen davalarda verildi. Bu dokuz kararın beşinde haksız tahrik, yalnızca birinde tahrik indiriminin yanında iyi hal indirimi uygulandı. Hem tahrik indirimi hem de iyi hal indirimi uygulanan davada, 23 yıldır şiddet gördüğü kocasını öldüren sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

* Davaların üçünde hiçbir indirim uygulanmadı. Bu davalardan birisi Isparta’da sürekli tehdidine maruz kaldığı tecavüzcüyü öldüren Nevin Yıldırım’ın davası.

* İki davada meşru müdafaadan beraat verildi. Beraat kararlarının biri Zonguldak diğeri Sakarya’dan geldi.

Devam eden davalar

2015’in ilk 6 ayında devam etmekte olan dava sayısı ise dokuz. Bunların yalnızca ikisinde sanık için haksız tahrik indirimi, birinde ise meşru müdafaa gerekçesiyle beraat isteniyor.

İFK bu konuda şöyle diyor:

“Görüldüğü gibi, yargı kadınların sistematik erkek şiddeti karşısında kendini savunma zorunluluğunu meşru müdafaa olarak görmüyor, ‘öldürmeseydi öldürülecekti’ diyemiyor. Oysa, kadınlar mahkemelerdeki ifadelerinde erkek katiller gibi indirim yarışına girmiyorlar, ‘iyi hal’ indirimi kapmak için takım elbiseyle duruşmaya gelip ‘pişmanım’ demiyorlar. Zaten erkeklere tecavüz, cinayet ya da tacizden yargılandıkları hemen her davada ‘iyi hal’ indirimi verilirken, kadınlara verilen ‘iyi hal’ indirimi oranı rakamlardan da açıkça anlaşılıyor. Kadınlar bu cinayetleri erkekler gibi keyfi olarak değil zorunluluktan işliyor, bunu da inkâr etmiyor.”

Erkekler 141 kadın öldürdü

Bianet’in erkek şiddeti çetelesine göre, 2015’in ilk altı ayında erkekler 141 kadın öldürdü, 58 kadına tecavüz etti, 121 kadını fuhşa zorladı, 193 kadını yaraladı, 145 kadını taciz etti.

2015’in ilk yedi ayında ise erkekler 160 kadın öldürdü, 70 kadına tecavüz etti, 122 kadını fuhşa zorladı, 229 kadını yaraladı, 155 kadını taciz etti.